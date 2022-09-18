В КПРФ заявили, что члена избиркома в ЯНАО убрали из ТИК за принципиальность

Конфликт члена ТИК Надымского района и председателя набирает обороты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Члена территориально избирательной комиссии Надымского района (ЯНАО) от КПРФ Андрея Бабушкина исключили из состава из-за его принципиальности. Об этом URA.RU сообщила глава ямальского отделения коммунистов Елена Кукушкина.

«От него хотят избавиться исключительно из-за того, что он вел принципиальную политику. Человек принципиальный и, соответственно, вел себя так», — сообщила Кукушкина.

Бабушкина вывели из состава ТИК из-за административного правонарушения после того, как он отказался подписывать протокол избирательной комиссии. Этому, по словам Кукушкиной, предшествовал конфликт с председателем ТИК, в ходе которого Бабушкин поставил на документе отметку о том, что он имеет особое мнение и подписал его. Но времени на то, чтобы изложить это мнение, описав все нарушения, члену ТИК не дали, поясняла глава отделения КПРФ в ЯНАО.

Однако председатель избирательной комиссии Надымского района Андрей Юрлов опроверг эту позицию. «Он [Бабушкин] фактически не прикладывал особое мнение. <…> [Во время заседания ТИК] он никаких особых мнений не высказывал и не предоставлял — ни в устной, ни в письменной форме», — пояснил Юрлов. По его словам, когда были обнаружены пометки в документах, у Бабушкина попросили озвучить его мнение. На это, по словам председателя ТИК, Бабушкин сообщил, что у него есть столько времени на то, чтобы написать свое особое мнение, сколько он хочет. «Вообще, закон этого не предусматривает», — пояснил Юрлов. Также он отметил, что заседание длилось порядка четырех часов.