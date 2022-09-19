Первый регион РФ готов помочь провести референдумы в ЛДНР

Власти Крыма: республика готова поделиться кадрами для референдумов о присоединении Донбасса к РФ

20 сентября 2022 в 00:43 Размер текста - 17 +

Владимир Константинов заявил, что республика готова оказать любую необходимую помощь для организации голосования Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Крыму готовы поделиться кадрами для референдумов о воссоединении Донбасса с Россией. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Мы готовы оказать любую необходимую помощь: методическую, организационную, поделимся своими кадрами, если что. У нас богатый опыт проведения референдума. <…> Любые действия, которые от нас потребуются, мы готовы предпринять», — сказал Константинов. Его слова передает ТАСС. Ранее в Госдуме анонсировали, что референдум о присоединении Луганской народной республики (ЛНР) к России будет проведен осенью. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Глава ДНР Денис Пушилин решил объединиться с главой ЛНР Леонидом Пасечником для проведения голосования после того, как общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик потребовали срочного проведения референдума о присоединении к РФ. Также о референдуме попросили и жители Херсона.

В Крыму готовы поделиться кадрами для референдумов о воссоединении Донбасса с Россией. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Мы готовы оказать любую необходимую помощь: методическую, организационную, поделимся своими кадрами, если что. У нас богатый опыт проведения референдума. <…> Любые действия, которые от нас потребуются, мы готовы предпринять», — сказал Константинов. Его слова передает ТАСС. Ранее в Госдуме анонсировали, что референдум о присоединении Луганской народной республики (ЛНР) к России будет проведен осенью. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Глава ДНР Денис Пушилин решил объединиться с главой ЛНР Леонидом Пасечником для проведения голосования после того, как общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик потребовали срочного проведения референдума о присоединении к РФ. Также о референдуме попросили и жители Херсона.