19 сентября 2022

Первый регион РФ готов помочь провести референдумы в ЛДНР

Власти Крыма: республика готова поделиться кадрами для референдумов о присоединении Донбасса к РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Ялтинский экономический форум. Второй день. Ялта, константинов владимир
Владимир Константинов заявил, что республика готова оказать любую необходимую помощь для организации голосования Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Крыму готовы поделиться кадрами для референдумов о воссоединении Донбасса с Россией. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Мы готовы оказать любую необходимую помощь: методическую, организационную, поделимся своими кадрами, если что. У нас богатый опыт проведения референдума. <…> Любые действия, которые от нас потребуются, мы готовы предпринять», — сказал Константинов. Его слова передает ТАСС.

Ранее в Госдуме анонсировали, что референдум о присоединении Луганской народной республики (ЛНР) к России будет проведен осенью. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Глава ДНР Денис Пушилин решил объединиться с главой ЛНР Леонидом Пасечником для проведения голосования после того, как общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик потребовали срочного проведения референдума о присоединении к РФ. Также о референдуме попросили и жители Херсона.

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В Крыму готовы поделиться кадрами для референдумов о воссоединении Донбасса с Россией. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Мы готовы оказать любую необходимую помощь: методическую, организационную, поделимся своими кадрами, если что. У нас богатый опыт проведения референдума. <…> Любые действия, которые от нас потребуются, мы готовы предпринять», — сказал Константинов. Его слова передает ТАСС. Ранее в Госдуме анонсировали, что референдум о присоединении Луганской народной республики (ЛНР) к России будет проведен осенью. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Глава ДНР Денис Пушилин решил объединиться с главой ЛНР Леонидом Пасечником для проведения голосования после того, как общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик потребовали срочного проведения референдума о присоединении к РФ. Также о референдуме попросили и жители Херсона.
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