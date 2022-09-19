Bloomberg: Германия теряет миллиарды долларов в попытке навредить России

20 сентября 2022 в 02:28 Размер текста - 17 +

Германия вынуждена тратить миллиарды долларов на закупку природного газа из-за нежелания властей запускать газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Правительство Германии выделило миллиарды долларов на закупку природного газа, чтобы предотвратить энергетический кризис, поскольку Россия прекратила его поставки. На данный момент правительство потратило 1474 миллиардов евро на покупку природного газа», — говорится в публикации агентства. Отмечается, что экономика ФРГ особенно сильно пострадала от «противостояния с Кремлем». Надвигающийся дефицит газа вызывает множество споров и дискуссий внутри правительства. 2 сентября «Газпром» приостановил работу «Северного потока» из-за поломки на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате Trent 60. Ранее агентство Reuters сообщало, что Германия возобновила подачу заявок на поставки по «Северному потоку — 1». Посол России в ФРГ Сергей Нечаев отметил, что именно отказ немцев от «Северного потока — 2» повлек к подорожанию газа. Президент Сербии Александр Вучич предупредил Европу, что она замерзнет без российского газа.