Пушилин: союзные силы начали наступать на артемовском направлении

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, магазин, чвк, СВО, наемники
Армия РФ отбила атаки ВСУ на краснолиманском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Союзные силы начали наступление на артемовском направлении. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

«Что касается артемовского направления, то там союзные силы уже с оборонительных позиций на окраинах Артемовска перешли к новой стадии, то есть уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определенное продвижение в районе Артемовского завода шампанских вин, известного завода», — сказал Пушилин в эфире «Соловьев.Live». По его словам, российские военные отбили попытки ВСУ перейти к активным действиям на краснолиманском направлении и в населенных пунктах Новоселовка, Дробышево и Коровий Яр.

Красный Лиман контролируют союзные силы Донбасса и РФ. ВСУ неоднократно обстреливали территорию Донбасса в ходе спецоперации РФ на Украине. Ранее из-за обстрела ВСУ погибли 13 человек в Донецке. Также атаке украинской армии подвергается Херсонская область, которую контролирует армия РФ. Ранее российские военные отбили наступление ВСУ в Николаево-Криворожском направлении. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Союзные силы начали наступление на артемовском направлении. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. «Что касается артемовского направления, то там союзные силы уже с оборонительных позиций на окраинах Артемовска перешли к новой стадии, то есть уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определенное продвижение в районе Артемовского завода шампанских вин, известного завода», — сказал Пушилин в эфире «Соловьев.Live». По его словам, российские военные отбили попытки ВСУ перейти к активным действиям на краснолиманском направлении и в населенных пунктах Новоселовка, Дробышево и Коровий Яр. Красный Лиман контролируют союзные силы Донбасса и РФ. ВСУ неоднократно обстреливали территорию Донбасса в ходе спецоперации РФ на Украине. Ранее из-за обстрела ВСУ погибли 13 человек в Донецке. Также атаке украинской армии подвергается Херсонская область, которую контролирует армия РФ. Ранее российские военные отбили наступление ВСУ в Николаево-Криворожском направлении. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями демилитаризацию и денацификацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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