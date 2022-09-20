Пушилин: союзные силы начали наступать на артемовском направлении

Союзные силы начали наступление на артемовском направлении. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.
«Что касается артемовского направления, то там союзные силы уже с оборонительных позиций на окраинах Артемовска перешли к новой стадии, то есть уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определенное продвижение в районе Артемовского завода шампанских вин, известного завода», — сказал Пушилин в эфире «Соловьев.Live». По его словам, российские военные отбили попытки ВСУ перейти к активным действиям на краснолиманском направлении и в населенных пунктах Новоселовка, Дробышево и Коровий Яр.
Красный Лиман контролируют союзныесилы Донбасса и РФ. ВСУ неоднократно обстреливали территорию Донбасса в ходе спецоперации РФ на Украине. Ранее из-за обстрела ВСУ погибли 13 человек в Донецке. Также атаке украинской армии подвергается Херсонская область, которую контролирует армия РФ. Ранее российские военные отбили наступление ВСУ в Николаево-Криворожском направлении. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями демилитаризацию и денацификацию Украины.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Союзные силы начали наступление на артемовском направлении. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. «Что касается артемовского направления, то там союзные силы уже с оборонительных позиций на окраинах Артемовска перешли к новой стадии, то есть уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определенное продвижение в районе Артемовского завода шампанских вин, известного завода», — сказал Пушилин в эфире «Соловьев.Live». По его словам, российские военные отбили попытки ВСУ перейти к активным действиям на краснолиманском направлении и в населенных пунктах Новоселовка, Дробышево и Коровий Яр. Красный Лиман контролируют союзные силы Донбасса и РФ. ВСУ неоднократно обстреливали территорию Донбасса в ходе спецоперации РФ на Украине. Ранее из-за обстрела ВСУ погибли 13 человек в Донецке. Также атаке украинской армии подвергается Херсонская область, которую контролирует армия РФ. Ранее российские военные отбили наступление ВСУ в Николаево-Криворожском направлении. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл целями демилитаризацию и денацификацию Украины.