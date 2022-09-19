19 сентября 2022

Осужденный курганец из мести поджег здание с чиновниками

В Курганской области вынесли приговор жителю, совершившему поджог здания администрации
© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция спектакля
В Курганской области жителя осудили за поджог здания администрации Фото:

В селе Субботино Сафакулевского районе (Курганская область) осужденный местный житель поджег здание сельской администрации после обиды на местного сотрудника. Об этом сообщили в районном суде.

Ранее суд приговорил мужчину к обязательным 200 часам работ. «В ходе отбытия обязательных работ Е. затаил обиду на сотрудника указанного сельсовета. Решив отомстить <…>, Е., используя легковоспламеняющуюся жидкость, совершил поджог здания Субботинского сельсовета», — информирует сайт суда.

Мужчина рассердился на муниципального чиновника, делавшего ему замечания и обвинявшего его в уклонении от работ. Он поджег крыльцо и дверь, после чего сбежал с места преступления. Огонь быстро погас, не причинив особого вреда зданию.

В отношении мужчины возбудили новое уголовное дело. По факту покушения на уничтожение имущества сельсовета поджигателя признали виновным и «назначили последнему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год».

Ранее URA.RU сообщало, что полицейские задержали мужчину после поджога здания сельсовета. Свою вину мужчина признал и стал фигурантом уголовного дела.

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В селе Субботино Сафакулевского районе (Курганская область) осужденный местный житель поджег здание сельской администрации после обиды на местного сотрудника. Об этом сообщили в районном суде. Ранее суд приговорил мужчину к обязательным 200 часам работ. «В ходе отбытия обязательных работ Е. затаил обиду на сотрудника указанного сельсовета. Решив отомстить <…>, Е., используя легковоспламеняющуюся жидкость, совершил поджог здания Субботинского сельсовета», — информирует сайт суда. Мужчина рассердился на муниципального чиновника, делавшего ему замечания и обвинявшего его в уклонении от работ. Он поджег крыльцо и дверь, после чего сбежал с места преступления. Огонь быстро погас, не причинив особого вреда зданию. В отношении мужчины возбудили новое уголовное дело. По факту покушения на уничтожение имущества сельсовета поджигателя признали виновным и «назначили последнему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год». Ранее URA.RU сообщало, что полицейские задержали мужчину после поджога здания сельсовета. Свою вину мужчина признал и стал фигурантом уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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