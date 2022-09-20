Билеты на новые рейсы из ЯНАО в Курган подешевели в два раза

20 сентября 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Первый рейс на новом направлении выполнят 21 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Билеты на рейсы из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Курган стали дешевле в два раза по сравнению с первоначальной их стоимостью. Данная информация размещена на сайте авиакомпании Utair, отвечающей за эти рейсы. «Новый Уренгой — Курган. Среда, 21 сентября; среда, 28 сентября — 3572 рубля [тариф без багажа]. Оптимум [с багажом до 20 кг] — 5572 рубля», — указано на сайте. Стоимость билетов на обратные рейсы, на момент написания новости, была такой же. В конце августа билеты на эти рейсы стоили 7,5 тыс. рублей. 20 сентября можно было купить билеты на рейсы, которые выполняются на этом направлении по средам, в сентябре и октябре. Первый самолет из Нового Уренгоя в Курган приземлится 21 сентября. Рейсы на этом направлении будут выполняться раз в неделю в каждую сторону.

Билеты на рейсы из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Курган стали дешевле в два раза по сравнению с первоначальной их стоимостью. Данная информация размещена на сайте авиакомпании Utair, отвечающей за эти рейсы. «Новый Уренгой — Курган. Среда, 21 сентября; среда, 28 сентября — 3572 рубля [тариф без багажа]. Оптимум [с багажом до 20 кг] — 5572 рубля», — указано на сайте. Стоимость билетов на обратные рейсы, на момент написания новости, была такой же. В конце августа билеты на эти рейсы стоили 7,5 тыс. рублей. 20 сентября можно было купить билеты на рейсы, которые выполняются на этом направлении по средам, в сентябре и октябре. Первый самолет из Нового Уренгоя в Курган приземлится 21 сентября. Рейсы на этом направлении будут выполняться раз в неделю в каждую сторону.