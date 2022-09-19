Ученые возьмут под контроль реки в ЯНАО

Ученые в ЯНАО приступили к исследованию речного стока в бассейнах Оби, Надыма и Пура. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, научные специалисты будут круглый год собирать информацию с помощью установленных в реках датчиках.
«В Год экологии на Ямале в Научном центре изучения Арктики приступили к созданию сети наблюдений за формированием речного стока и эрозионных процессов в условиях изменения климата и деградации многолетней мерзлоты. По результатам исследования специалисты разработают модели речного стока, необходимые для долгосрочных оценок влияния изменения климата, таяния многолетней мерзлоты и воздействия от сооружений на важнейшие речные артерии арктического региона», — говорится в сообщении.
Благодаря собранному материалу ученые смогут смоделировать различные ситуации, которые помогут узнать, что будет происходить с реками в регионе. Также будет понятно, как изменение роста стока воды повлияет на реки с учетом таяния мерзлоты и какие последствия могут быть из-за наводнений или обрушения берегов.
«Новый научный проект рассчитан на пять лет. Ямальские ученые реализуют его при участии коллег с Географического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Исследования отвечают задачам Года экологии на Ямале, проведение которого инициировал губернатор Дмитрий Артюхов», — уточнили там.
Привлечение научных работников к решению ключевых вопросов развития общества и страны — одна из трех основных задач десятилетия науки и технологий, которое Владимир Путин объявил в стране. Устойчивое развитие регионов не может происходить без масштабного использования и внедрения научно-технических достижений и вовлечения исследователей.
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Ученые в ЯНАО приступили к исследованию речного стока в бассейнах Оби, Надыма и Пура. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, научные специалисты будут круглый год собирать информацию с помощью установленных в реках датчиках. «В Год экологии на Ямале в Научном центре изучения Арктики приступили к созданию сети наблюдений за формированием речного стока и эрозионных процессов в условиях изменения климата и деградации многолетней мерзлоты. По результатам исследования специалисты разработают модели речного стока, необходимые для долгосрочных оценок влияния изменения климата, таяния многолетней мерзлоты и воздействия от сооружений на важнейшие речные артерии арктического региона», — говорится в сообщении. Благодаря собранному материалу ученые смогут смоделировать различные ситуации, которые помогут узнать, что будет происходить с реками в регионе. Также будет понятно, как изменение роста стока воды повлияет на реки с учетом таяния мерзлоты и какие последствия могут быть из-за наводнений или обрушения берегов. «Новый научный проект рассчитан на пять лет. Ямальские ученые реализуют его при участии коллег с Географического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Исследования отвечают задачам Года экологии на Ямале, проведение которого инициировал губернатор Дмитрий Артюхов», — уточнили там. Привлечение научных работников к решению ключевых вопросов развития общества и страны — одна из трех основных задач десятилетия науки и технологий, которое Владимир Путин объявил в стране. Устойчивое развитие регионов не может происходить без масштабного использования и внедрения научно-технических достижений и вовлечения исследователей. Ранее сообщалось, что ученые ЯНАО совместно с коллегами из Москвы будут наблюдать за состоянием ледников на территории региона. Из-за меняющегося климата и активного развития горного туризма в округе необходим контроль специалистов.