Экс-судью из ЯНАО лишили неприкосновенности по требованию Бастрыкина

На бывшего судью из ЯНАО Алишера Раенгулова могут возбудить уголовное дело Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

По представлению главы следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, бывшего судью из Салехарда (ЯНАО) Алишера Раенгулова лишили судейской неприкосновенности. Он попал в число шести судей, дела которых рассматривались на заседании высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), сообщили в эфире программы «Вести. Дежурная часть».

«Высшая квалификационная коллегия судей в Москве рассмотрела представление председателя следственного комитета Александра Бастрыкина о привлечении к уголовной ответственности шести служителей Фемиды. После заседания, которое длилось несколько часов, все они лишились неприкосновенности», — сообщают в эфире программы (эфир прошел 20 сентября в 21:30).

На прошлой неделе Бастрыкин заявил о намерении привлечь к уголовной ответственности ряд судей. Без решения ВККС сделать этого нельзя, так как судьи сохраняют неприкосновенность и после прекращения полномочий.

Раенгулов может быть причастен к созданию подпольного стрелкового клуба, члены которого нелегально использовали боевое оружие. В ходе заседания ВККС выяснилось, что сам Раенгулов также нелегально приобрел боевое оружие в личное пользование.

Ранее URA.RU рассказало, что Бастрыкин подал представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа в отставке Раенгулова Алишера в ВККС. Весной 2021 года тогда еще судья Салехардского суда был задержан оперативниками ФСБ, а впоследствии ВККС ЯНАО прекратила его полномочия.