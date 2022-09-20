Жителей Сургута предостерегли от незаконных митингов против мобилизации

21 сентября 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Участников акций могут привлечь к административной ответственности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Движение «Весна» призывает жителей Сургута (ХМАО) выйти на незаконный митинг против частичной мобилизации в России, говорится в telegram-канале организации. В УМВД по Югре пояснили URU.RU, что такие мероприятия незаконны, а их участникам грозит ответственность. «Они [организаторы] сначала должны были уведомить администрацию. Администрация должна им дать добро или отказать. Если выйдут, то, соответственно, полиция выедет на место совместно с администрацией для разъяснения мер ответственности за несанкционированные мероприятия. Если участники не разойдутся, тогда полиция будет действовать по обстановке. За нарушение закона может последовать административная ответственность», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД по ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что тюменцы, вышедшие на несогласованные митинги, получат повестки первыми. Информацию подтвердил источник агентства в управлении ФСБ по Тюменской области. О начале частичной мобилизации в России Владимир Путин сообщил во время обращения к народу России 21 сентября. Призыву подлежат только граждане, которые входят в состав запасов, и прежде всего те, кто служил в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ, она призвана защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Движение «Весна» призывает жителей Сургута (ХМАО) выйти на незаконный митинг против частичной мобилизации в России, говорится в telegram-канале организации. В УМВД по Югре пояснили URU.RU, что такие мероприятия незаконны, а их участникам грозит ответственность. «Они [организаторы] сначала должны были уведомить администрацию. Администрация должна им дать добро или отказать. Если выйдут, то, соответственно, полиция выедет на место совместно с администрацией для разъяснения мер ответственности за несанкционированные мероприятия. Если участники не разойдутся, тогда полиция будет действовать по обстановке. За нарушение закона может последовать административная ответственность», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД по ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что тюменцы, вышедшие на несогласованные митинги, получат повестки первыми. Информацию подтвердил источник агентства в управлении ФСБ по Тюменской области. О начале частичной мобилизации в России Владимир Путин сообщил во время обращения к народу России 21 сентября. Призыву подлежат только граждане, которые входят в состав запасов, и прежде всего те, кто служил в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По словам президента РФ, она призвана защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.