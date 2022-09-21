Депутат ГД Красов: за мобилизованными россиянами сохранят рабочие места

22 сентября 2022 в 01:43 Размер текста - 17 +

В Госдуме разработали законопроект о сохранении рабочих мест за мобилизованными Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России «Единая Россия» вместе с правительством разработала законопроект о сохранении за участниками спецоперации рабочих мест. Об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. «Естественно, будет демобилизация (после достижения всех целей и задач спецоперации — прим. URA.RU), и у некоторых граждан есть опасения, что они не смогут вернуться на свое рабочее место. „Единая Россия“ прорабатывает совместно с правительством инициативу, чтобы снять эти опасения», — при водит слова Красова официальный telegram-канал партии. Политик добавил, что проект находится на заключении правительства. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи с проведением вынужденной спецоперации по защите республик Донбасса. В стране начали выдавать первые повестки врачам и десантникам. Всего планируется привлечь 300 тысяч человек. Для этой категории граждан Центробанк РФ рекомендовал банкам предоставлять кредитные каникулы. Кроме того, в России пообещали подготовить поправки в Трудовой кодекс России, касающиеся защиты трудовых прав граждан, попавших под частичную мобилизацию.

«Единая Россия» вместе с правительством разработала законопроект о сохранении за участниками спецоперации рабочих мест. Об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. «Естественно, будет демобилизация (после достижения всех целей и задач спецоперации — прим. URA.RU), и у некоторых граждан есть опасения, что они не смогут вернуться на свое рабочее место. „Единая Россия“ прорабатывает совместно с правительством инициативу, чтобы снять эти опасения», — при водит слова Красова официальный telegram-канал партии. Политик добавил, что проект находится на заключении правительства. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи с проведением вынужденной спецоперации по защите республик Донбасса. В стране начали выдавать первые повестки врачам и десантникам. Всего планируется привлечь 300 тысяч человек. Для этой категории граждан Центробанк РФ рекомендовал банкам предоставлять кредитные каникулы. Кроме того, в России пообещали подготовить поправки в Трудовой кодекс России, касающиеся защиты трудовых прав граждан, попавших под частичную мобилизацию.