21 сентября 2022

Депутат ГД Красов: за мобилизованными россиянами сохранят рабочие места

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Красная площадь. Москва, госдума, государственная дума, российский флаг, триколор, флаг россии, москва
В Госдуме разработали законопроект о сохранении рабочих мест за мобилизованными Фото:
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Мобилизация в России

«Единая Россия» вместе с правительством разработала законопроект о сохранении за участниками спецоперации рабочих мест. Об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Естественно, будет демобилизация (после достижения всех целей и задач спецоперации — прим. URA.RU), и у некоторых граждан есть опасения, что они не смогут вернуться на свое рабочее место. „Единая Россия“ прорабатывает совместно с правительством инициативу, чтобы снять эти опасения», — при водит слова Красова официальный telegram-канал партии. Политик добавил, что проект находится на заключении правительства.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи с проведением вынужденной спецоперации по защите республик Донбасса. В стране начали выдавать первые повестки врачам и десантникам. Всего планируется привлечь 300 тысяч человек. Для этой категории граждан Центробанк РФ рекомендовал банкам предоставлять кредитные каникулы. Кроме того, в России пообещали подготовить поправки в Трудовой кодекс России, касающиеся защиты трудовых прав граждан, попавших под частичную мобилизацию.

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«Единая Россия» вместе с правительством разработала законопроект о сохранении за участниками спецоперации рабочих мест. Об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. «Естественно, будет демобилизация (после достижения всех целей и задач спецоперации — прим. URA.RU), и у некоторых граждан есть опасения, что они не смогут вернуться на свое рабочее место. „Единая Россия“ прорабатывает совместно с правительством инициативу, чтобы снять эти опасения», — при водит слова Красова официальный telegram-канал партии. Политик добавил, что проект находится на заключении правительства. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи с проведением вынужденной спецоперации по защите республик Донбасса. В стране начали выдавать первые повестки врачам и десантникам. Всего планируется привлечь 300 тысяч человек. Для этой категории граждан Центробанк РФ рекомендовал банкам предоставлять кредитные каникулы. Кроме того, в России пообещали подготовить поправки в Трудовой кодекс России, касающиеся защиты трудовых прав граждан, попавших под частичную мобилизацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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