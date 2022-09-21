Стремоусов: ВСУ утратили ударную силу на херсонском направлении

22 сентября 2022 в 05:48 Размер текста - 17 +

ВСУ утратили способность наступать на херсонском направлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска утратили наступательную способность и ударную силу на херсонском направлении. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Украинские нацисты утратили наступательную способность и ударную силу в результате постоянных бездумных атак на подступах к Херсонской области, сложив тысячи жизней украинцев, которых насильно загнали в окопы», — рассказал Стремоусов в беседе с РИА «Новости». По его словам, линия разграничения находится под контролем союзных сил, в результате чего националистам не удастся прорваться и попасть на территорию Херсонской области. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной задачей российских военных является защита республик Донбасса. Ранее ВСУ предприняли несколько попыток наступления на херсонском направлении, однако все они были успешно отбиты Вооруженными силами РФ. Стремоусов заявлял, что союзные силы не сдадут регион ВСУ. Херсон есть и будет русским городом, утверждал он. Указы президента Украины Владимира Зеленского о создании военных администраций в регионе глава ВГА называл бессмысленными. На данный момент Херсонская область полностью находится под контролем союзных сил.

Украинские войска утратили наступательную способность и ударную силу на херсонском направлении. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Украинские нацисты утратили наступательную способность и ударную силу в результате постоянных бездумных атак на подступах к Херсонской области, сложив тысячи жизней украинцев, которых насильно загнали в окопы», — рассказал Стремоусов в беседе с РИА «Новости». По его словам, линия разграничения находится под контролем союзных сил, в результате чего националистам не удастся прорваться и попасть на территорию Херсонской области. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной задачей российских военных является защита республик Донбасса. Ранее ВСУ предприняли несколько попыток наступления на херсонском направлении, однако все они были успешно отбиты Вооруженными силами РФ. Стремоусов заявлял, что союзные силы не сдадут регион ВСУ. Херсон есть и будет русским городом, утверждал он. Указы президента Украины Владимира Зеленского о создании военных администраций в регионе глава ВГА называл бессмысленными. На данный момент Херсонская область полностью находится под контролем союзных сил.