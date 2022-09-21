RND: Киев умоляет ФРГ не поддаваться на «блеф Путина» с ядерным оружием

22 сентября 2022 в 06:13 Размер текста - 17 +

Мельник попросил ФРГ «не колебаться» и отправить Киеву немецкие танки Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Скандальный экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник попросил Берлин «не колебаться» из-за слова президента РФ Владимира Путина о возможной защите страны ядерным оружием. Так дипломат попытался добиться поставок немецких танков Киеву. «Пожалуйста, будьте непоколебимы, пожалуйста, не колеблитесь из-за блефа Путина о ядерном оружии. Помогите нам, украинцам, сокрушить российские силы, немедленно получив немецкие танки и наконец-то проявив лидерство!» — приводит слова Мельника агентство RND. Экс-посол также призвал Берлин «сохранять ясную голову» и действовать еще решительнее, чтобы поддержать Украину «без всяких „если“ и „но“». Путин ранее заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты страны и своего народа от угрозы, исходящей от стран НАТО, в том числе применяя ядерное оружие. Лидер Украины Владимир Зеленский счел это маловероятным. Однако глава Сербии Александр Вучич выразил уверенность, что «Путин не блефует». Германия поддерживает Киев в рамках спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении долгого времени идут переговоры о поставках немецких танков Leopard 2, однако Берлин так и не дал четкого ответа. В конце лета Германия призналась, что испытывает абсолютный дефицит оружия, поставки Украине находятся под угрозой.

Скандальный экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник попросил Берлин «не колебаться» из-за слова президента РФ Владимира Путина о возможной защите страны ядерным оружием. Так дипломат попытался добиться поставок немецких танков Киеву. «Пожалуйста, будьте непоколебимы, пожалуйста, не колеблитесь из-за блефа Путина о ядерном оружии. Помогите нам, украинцам, сокрушить российские силы, немедленно получив немецкие танки и наконец-то проявив лидерство!» — приводит слова Мельника агентство RND. Экс-посол также призвал Берлин «сохранять ясную голову» и действовать еще решительнее, чтобы поддержать Украину «без всяких „если“ и „но“». Путин ранее заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты страны и своего народа от угрозы, исходящей от стран НАТО, в том числе применяя ядерное оружие. Лидер Украины Владимир Зеленский счел это маловероятным. Однако глава Сербии Александр Вучич выразил уверенность, что «Путин не блефует». Германия поддерживает Киев в рамках спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении долгого времени идут переговоры о поставках немецких танков Leopard 2, однако Берлин так и не дал четкого ответа. В конце лета Германия призналась, что испытывает абсолютный дефицит оружия, поставки Украине находятся под угрозой.