Власти ЯНАО придумали, как улучшить качество медпомощи

В ЯНАО стоматологическую поликлинику присоединят к районной больнице

Реорганизация медучреждений поможет расширить перечень услуг для пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) стоматологическую поликлинику присоединят к центральной районной больнице. Реорганизация медучреждений отразится на качестве медицинской помощи и поможет расширить перечень услуг. Проект документа опубликован на сайте правительства округа.

«Организационные изменения позволят повысить эффективность взаимодействия учреждений при организации оказания медицинской помощи, расширить перечень услуг для пациентов. Штатная численность медицинских специалистов останется прежней, все льготы и преференции сохранятся», — сообщается в пояснении пресс-службы правительства к документу.

Постановление еще не подписано губернатором округа Дмитрием Артюховым. Реорганизовать медучреждения планируется с 1 января 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что работники Ноябрьской городской стоматологической поликлиники переживают, что из-за присоединения учреждения к центральной городской больнице, им грозит сокращение и уменьшение заработной платы. Объединение учреждений связано с оказанием стоматологической помощи детям с ОВЗ.