«Известия»: фермеры в Европе взбунтовались из-за украинского зерна

23 сентября 2022 в 05:51 Размер текста - 17 +

Польские, болгарские, румынские и французские фермеры взбунтовались из-за сельскохозяйственной продукции, поставленной в рамках зернового соглашения. Украинское зерно оказалось значительно дешевле европейского, из-за чего пострадали местные производители. По оценкам Польской народной партии, которая представляет интересы местных крестьян, около трети всего зерна было ввезено в Польшу с Украины, пишут «Известия». Отмечается, что страну не коснулась серьезная засуха, потому осадков хватило для сбора хорошего урожая. В Польше цены на пшеницу были ниже средней цены на европейском рынке, однако с появлением украинского зерна «местные фермеры остались не у дел», говорится в статье газеты. Аналогичные проблемы затронули производителей сельскохозяйственной продукции в Румынии и Болгарии, которые являются крупными экспортерами пшеницы и кукурузы в Европе. Болгарские фермеры вышли на улицы с массовыми акциями протеста, обостряя без того сложную политическую обстановку в стране, подчеркивается в материале. Также уровень недовольства назревает во Франции, где производители столкнулись с появлением огромных объемов куриного мяса. Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страны Запада отправляют зерно сами себе, хотя обещали поставлять его в наиболее бедные и нуждающиеся страны. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки, если Москву не устроит реализация российского экспорта. Россия готова продать почти треть своего урожая зерна. Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил об угрозе мирового голода в 2023 году.