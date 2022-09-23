Глава «Отцов России» из ЯНАО Плотников стал депутатом Тюменской облдумы

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Комитет по социальной политике. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, глава, глава города, триколор, флаг россии
Дмитрий Плотников торжественно принял присягу 23 сентября Фото:

Депутатом Тюменской областной думы от ЯНАО стал председатель движения «Отцы России» Дмитрий Плотников из Нового Уренгоя. Он торжественно принес присягу в парламенте 23 сентября.

«Председатель всероссийского общественного движения „Отцы России“ в ЯНАО победил на выборах депутата Тюменской областной думы. 23 сентября он торжественно принес присягу в парламенте», — сообщает МК «Ямал».

Ранее сообщалось, что по результатам голосования на дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы по одномандатному избирательному округу №2 Плотников Дмитрий набрал 51,49% голосов. Также выходец из ЯНАО, единоросс Фуат Сайфитдинов сегодня избран председателем Тюменской областной думы.

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Депутатом Тюменской областной думы от ЯНАО стал председатель движения «Отцы России» Дмитрий Плотников из Нового Уренгоя. Он торжественно принес присягу в парламенте 23 сентября. «Председатель всероссийского общественного движения „Отцы России“ в ЯНАО победил на выборах депутата Тюменской областной думы. 23 сентября он торжественно принес присягу в парламенте», — сообщает МК «Ямал». Ранее сообщалось, что по результатам голосования на дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы по одномандатному избирательному округу №2 Плотников Дмитрий набрал 51,49% голосов. Также выходец из ЯНАО, единоросс Фуат Сайфитдинов сегодня избран председателем Тюменской областной думы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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