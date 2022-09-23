Глава «Отцов России» из ЯНАО Плотников стал депутатом Тюменской облдумы 23 сентября 2022 в 11:14 Размер текста - 17 + Дмитрий Плотников торжественно принял присягу 23 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутатом Тюменской областной думы от ЯНАО стал председатель движения «Отцы России» Дмитрий Плотников из Нового Уренгоя. Он торжественно принес присягу в парламенте 23 сентября. «Председатель всероссийского общественного движения „Отцы России“ в ЯНАО победил на выборах депутата Тюменской областной думы. 23 сентября он торжественно принес присягу в парламенте», — сообщает МК «Ямал». Ранее сообщалось, что по результатам голосования на дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы по одномандатному избирательному округу №2 Плотников Дмитрий набрал 51,49% голосов. Также выходец из ЯНАО, единоросс Фуат Сайфитдинов сегодня избран председателем Тюменской областной думы. Депутатом Тюменской областной думы от ЯНАО стал председатель движения «Отцы России» Дмитрий Плотников из Нового Уренгоя. Он торжественно принес присягу в парламенте 23 сентября. «Председатель всероссийского общественного движения „Отцы России“ в ЯНАО победил на выборах депутата Тюменской областной думы. 23 сентября он торжественно принес присягу в парламенте», — сообщает МК «Ямал». Ранее сообщалось, что по результатам голосования на дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы по одномандатному избирательному округу №2 Плотников Дмитрий набрал 51,49% голосов. Также выходец из ЯНАО, единоросс Фуат Сайфитдинов сегодня избран председателем Тюменской областной думы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям