Глава «Отцов России» из ЯНАО Плотников стал депутатом Тюменской облдумы

Депутатом Тюменской областной думы от ЯНАО стал председатель движения «Отцы России» Дмитрий Плотников из Нового Уренгоя. Он торжественно принес присягу в парламенте 23 сентября.
«Председатель всероссийского общественного движения „Отцы России“ в ЯНАО победил на выборах депутата Тюменской областной думы. 23 сентября он торжественно принес присягу в парламенте», — сообщает МК «Ямал».
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Депутатом Тюменской областной думы от ЯНАО стал председатель движения «Отцы России» Дмитрий Плотников из Нового Уренгоя. Он торжественно принес присягу в парламенте 23 сентября. «Председатель всероссийского общественного движения „Отцы России“ в ЯНАО победил на выборах депутата Тюменской областной думы. 23 сентября он торжественно принес присягу в парламенте», — сообщает МК «Ямал». Ранее сообщалось, что по результатам голосования на дополнительных выборах депутата Тюменской областной думы по одномандатному избирательному округу №2 Плотников Дмитрий набрал 51,49% голосов. Также выходец из ЯНАО, единоросс Фуат Сайфитдинов сегодня избран председателем Тюменской областной думы.