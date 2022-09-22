Госкорпорация выплатит за погибшего сына жительнице Курганской области 1,4 млн рублей

За гибель ребенка под колесами поезда РЖД заплатит 1,4 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская транспортная прокуратура добилась от ОАО «РЖД» возмещения морального ущерба для семьи сбитого поездом мальчика. Информация появилась на сайте уральской транспортной прокуратуры.

«Транспортная прокуратура добилась взыскания компенсации морального вреда семье погибшего под поездом ребенка на сумму 1,4 млн рублей», — сообщает пресс-служба управления. Судебное решение было вынесено после подачи иска прокурора после проведенной проверки.

Мальчик погиб в апреле 2021 года на станции Малиновка. Восьмилетний ребенок приехал домой на электричке, начал переходить пути и попал под встречный поезд. Для защиты прав матери и ее троих детей прокурор подал иск к госкомпании с требованием выплатить компенсацию. Суд обязал компанию выплатить женщине с детьми 1,4 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что ребенок погиб под колесами поезда в Курганской области. Железнодорожная компания была обязана выплатить моральный ущерб семье погибшего.