РЖД заплатит семье умершего под поездом курганского ребенка

29 декабря 2021 в 16:47 Размер текста - 17 +

Ребенок погиб после того, как вышел из поезда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU РЖД обязали выплатить 750 тыс. рублей семье погибшего под поездом мальчика из поселка Малиновка Курганской области. Данная информация была размещена 29 декабря на сайте Уральской транспортной прокуратуры. «Требования удовлетворены. После вмешательства прокурора с предприятия транспорта взыскана компенсация морального вреда в размере 750 тыс. рублей», — указано в сообщении. Требования прокурора удовлетворили в Кетовском районном суде. Трагедия произошла 9 апреля. В транспортной прокуратуре отметили, что ребенок переходил через железнодорожные пути после выхода с электропоезда и попал под встречный грузовой состав. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

РЖД обязали выплатить 750 тыс. рублей семье погибшего под поездом мальчика из поселка Малиновка Курганской области. Данная информация была размещена 29 декабря на сайте Уральской транспортной прокуратуры. «Требования удовлетворены. После вмешательства прокурора с предприятия транспорта взыскана компенсация морального вреда в размере 750 тыс. рублей», — указано в сообщении. Требования прокурора удовлетворили в Кетовском районном суде. Трагедия произошла 9 апреля. В транспортной прокуратуре отметили, что ребенок переходил через железнодорожные пути после выхода с электропоезда и попал под встречный грузовой состав.