РЖД заплатит семье умершего под поездом курганского ребенка

РЖД обязали выплатить 750 тыс. рублей семье погибшего под поездом мальчика из поселка Малиновка Курганской области. Данная информация была размещена 29 декабря на сайте Уральской транспортной прокуратуры.
«Требования удовлетворены. После вмешательства прокурора с предприятия транспорта взыскана компенсация морального вреда в размере 750 тыс. рублей», — указано в сообщении.
Требования прокурора удовлетворили в Кетовском районном суде. Трагедия произошла 9 апреля. В транспортной прокуратуре отметили, что ребенок переходил через железнодорожные пути после выхода с электропоезда и попал под встречный грузовой состав.
РЖД обязали выплатить 750 тыс. рублей семье погибшего под поездом мальчика из поселка Малиновка Курганской области. Данная информация была размещена 29 декабря на сайте Уральской транспортной прокуратуры. «Требования удовлетворены. После вмешательства прокурора с предприятия транспорта взыскана компенсация морального вреда в размере 750 тыс. рублей», — указано в сообщении. Требования прокурора удовлетворили в Кетовском районном суде. Трагедия произошла 9 апреля. В транспортной прокуратуре отметили, что ребенок переходил через железнодорожные пути после выхода с электропоезда и попал под встречный грузовой состав.