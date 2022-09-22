22 сентября 2022

Челябинский боец отряда Кадырова поделился опытом участия в спецоперации. Видео

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Александр «Якудза» Воложанин рассказал, чем питался в боевых выходах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участвовавший в спецоперации на Украине лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр «Якудза» Воложанин, который сейчас проходит восстановление от полученных ранений, поделился опытом участия в боевых действиях с мобилизованными гражданами. «Якудза» рассказал URA.RU о боевых выходах, и что в них необходимо каждому бойцу.

«В первые боевые выходы мы брали много всего. Но таскать это все на себе тяжело, тем более, когда двигаешься по 20 км в день. И я стал брать скудно: маленькую бутылочку воды, одну шоколадку „Баунти“ или „Твикс“, и козинаки. И это на сутки. Перед выходом в рюкзак закидывал провизии с расчетом на пять суток в походе», — сообщил URA.RU Воложанин.

Челябинец отметил, что иногда в боевом выходе приходилось питаться тем, что найдешь или поймаешь в лесу. Но это, по словам Воложанина, была крайняя мера.

Воложанин принял участие в спецоперации на Украине в качестве добровольца. В одном из боев он получил серьезные травмы. Врачи несколько часов оперировали челябинца. От ранения он потерял глаз, и несколько месяцев залечивал раны в разных госпиталях страны.

С 24 февраля РФ проводит на Украине специальную военную операцию. Для достижения всех целей СВО президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Планируется призвать из запаса 300 тысяч военнообязанных.

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Участвовавший в спецоперации на Украине лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр «Якудза» Воложанин, который сейчас проходит восстановление от полученных ранений, поделился опытом участия в боевых действиях с мобилизованными гражданами. «Якудза» рассказал URA.RU о боевых выходах, и что в них необходимо каждому бойцу. «В первые боевые выходы мы брали много всего. Но таскать это все на себе тяжело, тем более, когда двигаешься по 20 км в день. И я стал брать скудно: маленькую бутылочку воды, одну шоколадку „Баунти“ или „Твикс“, и козинаки. И это на сутки. Перед выходом в рюкзак закидывал провизии с расчетом на пять суток в походе», — сообщил URA.RU Воложанин. Челябинец отметил, что иногда в боевом выходе приходилось питаться тем, что найдешь или поймаешь в лесу. Но это, по словам Воложанина, была крайняя мера. Воложанин принял участие в спецоперации на Украине в качестве добровольца. В одном из боев он получил серьезные травмы. Врачи несколько часов оперировали челябинца. От ранения он потерял глаз, и несколько месяцев залечивал раны в разных госпиталях страны. С 24 февраля РФ проводит на Украине специальную военную операцию. Для достижения всех целей СВО президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Планируется призвать из запаса 300 тысяч военнообязанных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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