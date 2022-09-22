Александр «Якудза» Воложанин рассказал, чем питался в боевых выходах Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участвовавший в спецоперации на Украине лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр «Якудза» Воложанин, который сейчас проходит восстановление от полученных ранений, поделился опытом участия в боевых действиях с мобилизованными гражданами. «Якудза» рассказал URA.RU о боевых выходах, и что в них необходимо каждому бойцу.

«В первые боевые выходы мы брали много всего. Но таскать это все на себе тяжело, тем более, когда двигаешься по 20 км в день. И я стал брать скудно: маленькую бутылочку воды, одну шоколадку „Баунти“ или „Твикс“, и козинаки. И это на сутки. Перед выходом в рюкзак закидывал провизии с расчетом на пять суток в походе», — сообщил URA.RU Воложанин.

Челябинец отметил, что иногда в боевом выходе приходилось питаться тем, что найдешь или поймаешь в лесу. Но это, по словам Воложанина, была крайняя мера.

Воложанин принял участие в спецоперации на Украине в качестве добровольца. В одном из боев он получил серьезные травмы. Врачи несколько часов оперировали челябинца. От ранения он потерял глаз, и несколько месяцев залечивал раны в разных госпиталях страны.

С 24 февраля РФ проводит на Украине специальную военную операцию. Для достижения всех целей СВО президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Планируется призвать из запаса 300 тысяч военнообязанных.