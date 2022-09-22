Ситуация в курганском военкомате на третий день после объявления частичной мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана, пришедшие с повестками о мобилизации, проходят краткий инструктаж в военкомате. Им сообщают о размере оплаты на время обучения и направляют за повестками на пункт сбора. Об этом на третий день после указа о частичной мобилизации корреспондент URA.RU узнал у горожан.

«Майор рассказал, что платить во время нахождения в военной части будут 25 тысяч, затем отправил получать повестку для прибытия на пункт отправки», — сообщили корреспонденту сразу несколько мужчин, прошедших инструктаж. По их словам, денежное довольствие изменится после дальнейшего распределения.

С повестками к дверям военкомата с утра пришли мужчины с различных городских предприятий и заводов. Присутствовали сотрудники с «Курганхиммаша», из энергосбытовой компании «Восток», еще 3-4 заводов.

Несколько жителей Кургана пришли в военкомат добровольно. «Хочу служить и отправиться защищать от нацистов территорию Донбасса», — говорил один из курганцев. Однако им, чтобы попасть на службу, необходимо пройти медкомиссию, куда их и направили.

Инструктаж мобилизованных не включал медосмотр. Контакты с медработниками будут уже на территории военных частей, где будет проходить обучение. «Нужно было по серьезным заболеваниям раньше приносить заключения самому в военкомат», — сообщили горожане.

После получения повестки мобилизованным нужно прийти в указанное время с документами на пункт сбора, откуда их увезут на отправку. С cобой необходимо иметь трехдневный запас еды и минимальный набор одежды по сезону.

Ранее URA.RU сообщало, что в военкомате Кетовского округа собрали военнообязанных с трех районов области. Мужчины часами ждали очереди на поучение повестки перед военкоматом. Также курганцам огласили приказ регионального военного комиссара о проведении мобилизации. Согласно ему военнообязанные курганцы не должны покидать регион без разрешения.