В России начали возвращать домой призывников, мобилизованных по ошибке

25 сентября 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Призванные по ошибке жители Якутии отправились домой, сообщили в представительстве субъекта Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине 35 жителей Якутии, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации, отправились домой. Об этом сообщили в постоянном представительстве республики Саха по Дальневосточному федеральному округу. «Первый борт с 35 гражданами, которые не соответствуют критериям указа о частичной мобилизации, отправлен в Якутию», — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представительство республики. Кроме того, глава республики Айсен Николаев 24 сентября призвал органы местного самоуправления усилить взаимодействие с военными комиссариатами в целях исключения ошибочных призывов граждан. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что жители региона, которые не соответствуют критериям призыва, но получили повестку, уже возвращаются домой. Он посоветовал предъявлять документы, которые позволят призванным получить отсрочку. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также отмечал, что жители региона, ошибочно призванные в рамках частичной мобилизации, вернулись домой. По его словам, власти смогли помочь уже 75 гражданам. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пояснил, что на военную службу будут призваны около 300 тысяч резервистов.

35 жителей Якутии, ошибочно призванных в рамках частичной мобилизации, отправились домой. Об этом сообщили в постоянном представительстве республики Саха по Дальневосточному федеральному округу. «Первый борт с 35 гражданами, которые не соответствуют критериям указа о частичной мобилизации, отправлен в Якутию», — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представительство республики. Кроме того, глава республики Айсен Николаев 24 сентября призвал органы местного самоуправления усилить взаимодействие с военными комиссариатами в целях исключения ошибочных призывов граждан. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что жители региона, которые не соответствуют критериям призыва, но получили повестку, уже возвращаются домой. Он посоветовал предъявлять документы, которые позволят призванным получить отсрочку. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков также отмечал, что жители региона, ошибочно призванные в рамках частичной мобилизации, вернулись домой. По его словам, власти смогли помочь уже 75 гражданам. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пояснил, что на военную службу будут призваны около 300 тысяч резервистов.