21 сентября 2022

Перед отделом кадров курганского оборонного завода возникла огромная очередь из мужчин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В очереди на «Курганмашзаводе» около 30 человек Фото:

На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ), производящим военную технику, перед отделом кадров образовалась большая очередь из мужчин. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с места событий.

«На КМЗ возле отдела кадров образовалась большая очередь из молодых парней. В ней стоят порядка 30 человек с паспортами. Всех вызывают по фамилии. Возможно, что пришли трудоустраиваться или практиканты», — сообщает корреспондент.

URA.RU обратилось в пресс-службу «Курганмашзавода» за комментарием. На оборонном предприятии пояснили, что молодые люди пришли на КМЗ не для трудоустройства. «В рамках сотрудничества „Курганмашзавода“ с профильными учебными заведениями студенты Курганского промышленного техникума в начале учебного года проходят на предприятии ознакомительную практику. Экскурсии в производство для разных групп обучающихся по рабочим профессиям будут продолжаться в течение нескольких недель сентября-октября», — ответили в КМЗ.

Ранее URA.RU писало, что оборонный завод приглашает сотрудников из других предприятий на подработку в вечернее время и выходные дни. Также сообщалось, что «Курганмашзавод» и «Курганприбор» из-за нехватки кадров ищут рабочих через соцсети.

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На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ), производящим военную технику, перед отделом кадров образовалась большая очередь из мужчин. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с места событий. «На КМЗ возле отдела кадров образовалась большая очередь из молодых парней. В ней стоят порядка 30 человек с паспортами. Всех вызывают по фамилии. Возможно, что пришли трудоустраиваться или практиканты», — сообщает корреспондент. URA.RU обратилось в пресс-службу «Курганмашзавода» за комментарием. На оборонном предприятии пояснили, что молодые люди пришли на КМЗ не для трудоустройства. «В рамках сотрудничества „Курганмашзавода“ с профильными учебными заведениями студенты Курганского промышленного техникума в начале учебного года проходят на предприятии ознакомительную практику. Экскурсии в производство для разных групп обучающихся по рабочим профессиям будут продолжаться в течение нескольких недель сентября-октября», — ответили в КМЗ. Ранее URA.RU писало, что оборонный завод приглашает сотрудников из других предприятий на подработку в вечернее время и выходные дни. Также сообщалось, что «Курганмашзавод» и «Курганприбор» из-за нехватки кадров ищут рабочих через соцсети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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