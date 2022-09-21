В очереди на «Курганмашзаводе» около 30 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ), производящим военную технику, перед отделом кадров образовалась большая очередь из мужчин. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с места событий.

«На КМЗ возле отдела кадров образовалась большая очередь из молодых парней. В ней стоят порядка 30 человек с паспортами. Всех вызывают по фамилии. Возможно, что пришли трудоустраиваться или практиканты», — сообщает корреспондент.

URA.RU обратилось в пресс-службу «Курганмашзавода» за комментарием. На оборонном предприятии пояснили, что молодые люди пришли на КМЗ не для трудоустройства. «В рамках сотрудничества „Курганмашзавода“ с профильными учебными заведениями студенты Курганского промышленного техникума в начале учебного года проходят на предприятии ознакомительную практику. Экскурсии в производство для разных групп обучающихся по рабочим профессиям будут продолжаться в течение нескольких недель сентября-октября», — ответили в КМЗ.

Ранее URA.RU писало, что оборонный завод приглашает сотрудников из других предприятий на подработку в вечернее время и выходные дни. Также сообщалось, что «Курганмашзавод» и «Курганприбор» из-за нехватки кадров ищут рабочих через соцсети.