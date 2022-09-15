На «Кургандормаше» массово ищут инженеров, слесарей и контролеров

На заводе «Кургандормаш» нехватка инженеров и слесарей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На предприятии «Кургандормаш», председателем совета директоров которого является Юрий Авдалов — зять сенатора Сергея Муратова, набирают новых сотрудников. На заводе массово ищут инженеров, слесарей, токарей и контролеров качества. Информация о вакансиях размещена на сайте интерактивного портала службы занятости населения Курганской области.

«АО „Кургандормаш“ требуются инженеры-конструкторы. Заработная плата от 18 000 до 60 000 рублей. Вакантных мест — 7. На должность инженеров-технологов с зарплатой от 20 000 до 55 000 рублей открыто 5 вакансий. Слесарям по ремонту технологических установок, газового и электрооборудования предлагают зарплату от 30 000 рублей», — говорится на сайте. Всего на заводе около 60 вакантных мест.

Наладчикам станков и манипуляторов с программным управлением обещают зарплату от 50 тысяч рублей. На эту должность свободно пять мест. Токарям и электросварщикам готовы платить от 40 тысяч рублей. Шлифовщикам и сверловщикам — от 35 000 рублей, контролерам качества — от 18 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» и «Курганприбор» ищет новых сотрудников через группы районных администраций в соцсети «ВКонтакте». Также сообщалось, что оборонный завод из-за нехватки кадров проводит ярмарки вакансий за пределами Кургана.

Скрин: Интерактивный портал службы занятости населения Курганской области