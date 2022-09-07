Из-за дефицита рабочих оборонный завод проводит выездные собеседования за пределами Кургана. Скрин

На «Курганмашзаводе» открыто более сотни рабочих мест с зарплатой до 50 тысяч рублей

08 сентября 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

Из-за нехватки работников «Курганмашзавод» проводит ярмарки вакансий (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский машиностроительный завод (КМЗ), производящий военную технику, из-за дефицита рабочих проводит выездные собеседования в городах и поселках Курганской области. На «Курганмашзаводе» открыто более 150 вакансий. Соответствующая информация размещена на сайте Главного управления по труду и занятости населения региона. «Внимание! 16 сентября 2022 года в 10 часов в Центре занятости населения Юргамышского района состоится гарантированное собеседование с работодателем ПАО „Курганмашзавод“. В настоящее время на заводе имеется более 150 вакансий, возможно трудоустройство по 35 должностям с заработной платой до 50 тысяч рублей», — говорится в группе «Центра занятости населения Мишкинского и Юргамышского районов Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». Также в сообщении указано, что работникам предоставляется жилье. Выездные собеседования КМЗ также планируют провести в городах Далматово, Катайск, Куртамыш, Щучье, Шумиха, а также в рабочем поселке Варгаши и селе Белозерское. Ярмарки вакансий будут идти до конца сентября. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» массово набирает сотрудников. На оборонное предприятие требуются инженеры, токари, фрезеровщики и слесари. Также сообщалось, что на КМЗ беременных и учеников отстранили от оборонзаказа. По данным пресс-службы завода, это связано с тем, что данные категории граждан по ТК РФ могут работать только по сокращенному графику. Фото: Главное управление по труду и занятости населения Курганской области

Курганский машиностроительный завод (КМЗ), производящий военную технику, из-за дефицита рабочих проводит выездные собеседования в городах и поселках Курганской области. На «Курганмашзаводе» открыто более 150 вакансий. Соответствующая информация размещена на сайте Главного управления по труду и занятости населения региона. «Внимание! 16 сентября 2022 года в 10 часов в Центре занятости населения Юргамышского района состоится гарантированное собеседование с работодателем ПАО „Курганмашзавод“. В настоящее время на заводе имеется более 150 вакансий, возможно трудоустройство по 35 должностям с заработной платой до 50 тысяч рублей», — говорится в группе «Центра занятости населения Мишкинского и Юргамышского районов Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». Также в сообщении указано, что работникам предоставляется жилье. Выездные собеседования КМЗ также планируют провести в городах Далматово, Катайск, Куртамыш, Щучье, Шумиха, а также в рабочем поселке Варгаши и селе Белозерское. Ярмарки вакансий будут идти до конца сентября. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» массово набирает сотрудников. На оборонное предприятие требуются инженеры, токари, фрезеровщики и слесари. Также сообщалось, что на КМЗ беременных и учеников отстранили от оборонзаказа. По данным пресс-службы завода, это связано с тем, что данные категории граждан по ТК РФ могут работать только по сокращенному графику.