В Якутии создали штаб для возвращения ошибочно мобилизованных

26 сентября 2022 в 00:54 Размер текста - 17 +

В Якутии наладили работу по возвращению ошибочно мобилизованных жителей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Якутии депутаты регионального парламента Ил Тумэн и народный комитет солдатских матерей создали единый штаб, где будут принимать обращения о нарушениях при частичной мобилизации. Об этом сообщает региональный новостной портал Ulus.media. «Члены штаба будут регулировать поступившие вопросы и ездить по военным частям, чтобы вернуть в республику вызванных на спецоперацию на Украину, несоответствующих критериям указа президента страны о частичной мобилизации», — говорится в публикации. Уточняется, что штаб будет действовать до момента окончания спецоперации на Украине. В России на фоне спецоперации по защите Донбасса по указу президента РФ Владимира Путина проходит частичная мобилизация. Как отмечал глава государства, мера необходима для защиты России, ее суверенитета и целостности. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Исключение составят студенты, учащиеся на очной и очно-заочной формах обучения. Ранее власти Якутии признали случаи ошибочной мобилизации граждан, в частности среди неслуживших. Сообщалось, что 35 таких мужчин уже вернулись домой. По информации telegram-канала Mash, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации.

В Якутии депутаты регионального парламента Ил Тумэн и народный комитет солдатских матерей создали единый штаб, где будут принимать обращения о нарушениях при частичной мобилизации. Об этом сообщает региональный новостной портал Ulus.media. «Члены штаба будут регулировать поступившие вопросы и ездить по военным частям, чтобы вернуть в республику вызванных на спецоперацию на Украину, несоответствующих критериям указа президента страны о частичной мобилизации», — говорится в публикации. Уточняется, что штаб будет действовать до момента окончания спецоперации на Украине. В России на фоне спецоперации по защите Донбасса по указу президента РФ Владимира Путина проходит частичная мобилизация. Как отмечал глава государства, мера необходима для защиты России, ее суверенитета и целостности. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Исключение составят студенты, учащиеся на очной и очно-заочной формах обучения. Ранее власти Якутии признали случаи ошибочной мобилизации граждан, в частности среди неслуживших. Сообщалось, что 35 таких мужчин уже вернулись домой. По информации telegram-канала Mash, Минобороны отчитало военкоматы за халатность при проведении мобилизации.