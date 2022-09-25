В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за нарушения при мобилизации

26 сентября 2022 в 01:22 Размер текста - 17 +

Депутаты ГД предложили наказывать за отправку на фронт неподготовленных военных Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Государственной думе предложили ввести уголовную ответственность для должностных лиц за мобилизацию тех, кто не прошел необходимую подготовку. Соответствующую инициатив подготовили депутаты от КПРФ Сергей Казанков, Алексей Куринный и Юрий Синельщиков. «Учитывая массовость ожидаемой мобилизации, нарушений может стать больше. Мы с коллегами подготовили законопроект, который вводит уголовную ответственность для должностных лиц за направление в зону боевых действий неподготовленных военнослужащих, а также ответственность за нехватку у них полноценной экипировки, одежды и других материальных запасов», — говорится в заявлении, опубликованном в сообществе фракции во «ВКонтакте». В России по указу президента РФ Владимира Путина проходит частичная мобилизация, которая необходима для защиты России, ее суверенитета и целостности. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Исключение составят студенты, учащиеся на очной и очно-заочной формах обучения. Ранее власти Якутии признали случаи ошибочной мобилизации граждан. Сообщалось, что 35 мужчин уже вернулись домой, в регионе создан штаб по координированию процесса. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал устранить нарушения при частичной мобилизации и не допускать подобные случаи.

В Государственной думе предложили ввести уголовную ответственность для должностных лиц за мобилизацию тех, кто не прошел необходимую подготовку. Соответствующую инициатив подготовили депутаты от КПРФ Сергей Казанков, Алексей Куринный и Юрий Синельщиков. «Учитывая массовость ожидаемой мобилизации, нарушений может стать больше. Мы с коллегами подготовили законопроект, который вводит уголовную ответственность для должностных лиц за направление в зону боевых действий неподготовленных военнослужащих, а также ответственность за нехватку у них полноценной экипировки, одежды и других материальных запасов», — говорится в заявлении, опубликованном в сообществе фракции во «ВКонтакте». В России по указу президента РФ Владимира Путина проходит частичная мобилизация, которая необходима для защиты России, ее суверенитета и целостности. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Исключение составят студенты, учащиеся на очной и очно-заочной формах обучения. Ранее власти Якутии признали случаи ошибочной мобилизации граждан. Сообщалось, что 35 мужчин уже вернулись домой, в регионе создан штаб по координированию процесса. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал устранить нарушения при частичной мобилизации и не допускать подобные случаи.