Перевозчики решили нажиться на уральцах, желающих уехать в Казахстан

На Avito появились предложения для жителей УрФО по платному пересечению границ с Казахстаном

26 сентября 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Жителям регионов УрФО предлагают пересечь границу с Казахстаном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предприниматели из регионов УрФО решили нажиться на уральцах, желающих покинуть территорию России. Соответствующие предложения по пересечению границ с Казахстаном размещены на платформе Avito. «Трансфер в Казахстан из Тюмени. Стоимость услуги 10 тысяч рублей. Цена за одного человека. Автомобиль Lada Vesta, пустой багажник», — говорится в объявлении для жителей Тюменской области. Такая же стоимость для жителей Челябинской области и Пермского края. Для желающих пересечь границу с Казахстаном из ХМАО цена предложений варьируется от шести до 15 тысяч рублей. Для жителей Курганской области и Ямало-Ненецкого автономного округа окончательная стоимость услуги неизвестна. «По договоренности», — говорится в объявлениях для этих регионов. Самые дорогие предложения для жителей Свердловской области — от 25 тысяч рублей за человека. Подобные объявления есть и в других регионах страны. Так, москвичам предлагают пересечь границу с Казахстаном как за пять, так и за 35 тысяч рублей с человека. Ранее URA.RU писало о том, что некоторые приграничные регионы с Казахстаном закрыли для мужчин призывного возраста. Пограничники отсылают мужчин в военкоматы. Для мужчин из Тюмени в местном аэропорту ввели новые ограничения: без справки из военкомата они вылететь из страны не смогут. После заявления Владимира Путина в тюменских военкоматах образовалась очередь из добровольцев. Также в Тюмени планируют открыть школу подготовки граждан к мобилизации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприниматели из регионов УрФО решили нажиться на уральцах, желающих покинуть территорию России. Соответствующие предложения по пересечению границ с Казахстаном размещены на платформе Avito. «Трансфер в Казахстан из Тюмени. Стоимость услуги 10 тысяч рублей. Цена за одного человека. Автомобиль Lada Vesta, пустой багажник», — говорится в объявлении для жителей Тюменской области. Такая же стоимость для жителей Челябинской области и Пермского края. Для желающих пересечь границу с Казахстаном из ХМАО цена предложений варьируется от шести до 15 тысяч рублей. Для жителей Курганской области и Ямало-Ненецкого автономного округа окончательная стоимость услуги неизвестна. «По договоренности», — говорится в объявлениях для этих регионов. Самые дорогие предложения для жителей Свердловской области — от 25 тысяч рублей за человека. Подобные объявления есть и в других регионах страны. Так, москвичам предлагают пересечь границу с Казахстаном как за пять, так и за 35 тысяч рублей с человека. Ранее URA.RU писало о том, что некоторые приграничные регионы с Казахстаном закрыли для мужчин призывного возраста. Пограничники отсылают мужчин в военкоматы. Для мужчин из Тюмени в местном аэропорту ввели новые ограничения: без справки из военкомата они вылететь из страны не смогут. После заявления Владимира Путина в тюменских военкоматах образовалась очередь из добровольцев. Также в Тюмени планируют открыть школу подготовки граждан к мобилизации.