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В тюменском аэропорту у мужчин требуют справки из военкомата

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Эвакуация аэропорта Рощино. Тюмень, эвакуация, аэропорт, рощино, оцепление
Мужчинам необходимо иметь при себе справку из военкомата для вылета за границу Фото:
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Для мужчин, желающих вылететь из тюменского аэропорта за границу России, появились новые ограничения. Об этом URA.RU рассказали в приемной генерального директора аэропорта «Рощино». У них требуют справку из военкомата.

«Мужчинам, которые планируют вылететь за границу, необходимо иметь справку из военкомата. Новое требование распространяется только на международные рейсы. Для перелетов внутри России справка не нужна», — сообщили в приемной.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В первый день после заявления президента 10 из 10 мужчин в военкомате решили стать добровольцами. Первые группы мобилизированных граждан уже отправились из Ишима и Тобольска 22 сентября. Также URA.RU писало о том, что для мужчин призывного возраста закрыли приграничные с Казахстаном регионы России.

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Для мужчин, желающих вылететь из тюменского аэропорта за границу России, появились новые ограничения. Об этом URA.RU рассказали в приемной генерального директора аэропорта «Рощино». У них требуют справку из военкомата. «Мужчинам, которые планируют вылететь за границу, необходимо иметь справку из военкомата. Новое требование распространяется только на международные рейсы. Для перелетов внутри России справка не нужна», — сообщили в приемной. 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В первый день после заявления президента 10 из 10 мужчин в военкомате решили стать добровольцами. Первые группы мобилизированных граждан уже отправились из Ишима и Тобольска 22 сентября. Также URA.RU писало о том, что для мужчин призывного возраста закрыли приграничные с Казахстаном регионы России.
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