В тюменском аэропорту у мужчин требуют справки из военкомата

26 сентября 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Мужчинам необходимо иметь при себе справку из военкомата для вылета за границу Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для мужчин, желающих вылететь из тюменского аэропорта за границу России, появились новые ограничения. Об этом URA.RU рассказали в приемной генерального директора аэропорта «Рощино». У них требуют справку из военкомата. «Мужчинам, которые планируют вылететь за границу, необходимо иметь справку из военкомата. Новое требование распространяется только на международные рейсы. Для перелетов внутри России справка не нужна», — сообщили в приемной. 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В первый день после заявления президента 10 из 10 мужчин в военкомате решили стать добровольцами. Первые группы мобилизированных граждан уже отправились из Ишима и Тобольска 22 сентября. Также URA.RU писало о том, что для мужчин призывного возраста закрыли приграничные с Казахстаном регионы России.

Для мужчин, желающих вылететь из тюменского аэропорта за границу России, появились новые ограничения. Об этом URA.RU рассказали в приемной генерального директора аэропорта «Рощино». У них требуют справку из военкомата. «Мужчинам, которые планируют вылететь за границу, необходимо иметь справку из военкомата. Новое требование распространяется только на международные рейсы. Для перелетов внутри России справка не нужна», — сообщили в приемной. 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В первый день после заявления президента 10 из 10 мужчин в военкомате решили стать добровольцами. Первые группы мобилизированных граждан уже отправились из Ишима и Тобольска 22 сентября. Также URA.RU писало о том, что для мужчин призывного возраста закрыли приграничные с Казахстаном регионы России.