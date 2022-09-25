В ЯНАО возобновили важный для региона водный маршрут

В ЯНАО возобновили водный маршрут между Салехардом и Мужи

26 сентября 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

С 27 сентября возобновляются перевозки по межрегиональному маршруту, связывающему Салехард и Мужи Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жители ЯНАО снова смогут воспользоваться водным пассажирским маршрутом Салехард — Мужи. Сообщение между пунктами запустят в работу 27 сентября, сообщили в окружном департамент транспорта и дорожного хозяйства. «С 27 сентября возобновляются перевозки по межрегиональному маршруту, связывающему Салехард и Мужи», — отметили там. В департаменте напомнили, что оперативную информацию можно уточнить в справочной службе АО «Северречфлот» по телефону +7 (800) 350-63-90 с 05:00 до 20:00, информация доступна и по телефону в Салехарде +7 (34922) 4-23-22 с 06:00 до 18:00. Ранее сообщалось, что жителей ЯНАО предупредили о возможном закрытии переправы между Салехардом и Лабытнанги из-за плохой погоды.Безопасная перевозка пассажиров на пароме возможна при ветре не более 16 метров в секунду.

Жители ЯНАО снова смогут воспользоваться водным пассажирским маршрутом Салехард — Мужи. Сообщение между пунктами запустят в работу 27 сентября, сообщили в окружном департамент транспорта и дорожного хозяйства. «С 27 сентября возобновляются перевозки по межрегиональному маршруту, связывающему Салехард и Мужи», — отметили там. В департаменте напомнили, что оперативную информацию можно уточнить в справочной службе АО «Северречфлот» по телефону +7 (800) 350-63-90 с 05:00 до 20:00, информация доступна и по телефону в Салехарде +7 (34922) 4-23-22 с 06:00 до 18:00. Ранее сообщалось, что жителей ЯНАО предупредили о возможном закрытии переправы между Салехардом и Лабытнанги из-за плохой погоды.Безопасная перевозка пассажиров на пароме возможна при ветре не более 16 метров в секунду.