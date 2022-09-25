25 сентября 2022
24 сентября 2022
23 сентября 2022

В ЯНАО возобновили важный для региона водный маршрут

В ЯНАО возобновили водный маршрут между Салехардом и Мужи
© Служба новостей «URA.RU»
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С 27 сентября возобновляются перевозки по межрегиональному маршруту, связывающему Салехард и Мужи Фото:

Жители ЯНАО снова смогут воспользоваться водным пассажирским маршрутом Салехард — Мужи. Сообщение между пунктами запустят в работу 27 сентября, сообщили в окружном департамент транспорта и дорожного хозяйства.

«С 27 сентября возобновляются перевозки по межрегиональному маршруту, связывающему Салехард и Мужи», — отметили там.

В департаменте напомнили, что оперативную информацию можно уточнить в справочной службе АО «Северречфлот» по телефону +7 (800) 350-63-90 с 05:00 до 20:00, информация доступна и по телефону в Салехарде +7 (34922) 4-23-22 с 06:00 до 18:00.

Ранее сообщалось, что жителей ЯНАО предупредили о возможном закрытии переправы между Салехардом и Лабытнанги из-за плохой погоды.Безопасная перевозка пассажиров на пароме возможна при ветре не более 16 метров в секунду.

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Жители ЯНАО снова смогут воспользоваться водным пассажирским маршрутом Салехард — Мужи. Сообщение между пунктами запустят в работу 27 сентября, сообщили в окружном департамент транспорта и дорожного хозяйства. «С 27 сентября возобновляются перевозки по межрегиональному маршруту, связывающему Салехард и Мужи», — отметили там. В департаменте напомнили, что оперативную информацию можно уточнить в справочной службе АО «Северречфлот» по телефону +7 (800) 350-63-90 с 05:00 до 20:00, информация доступна и по телефону в Салехарде +7 (34922) 4-23-22 с 06:00 до 18:00. Ранее сообщалось, что жителей ЯНАО предупредили о возможном закрытии переправы между Салехардом и Лабытнанги из-за плохой погоды.Безопасная перевозка пассажиров на пароме возможна при ветре не более 16 метров в секунду.
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