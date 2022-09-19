В ЯНАО прогнозируют ухудшение погоды и проблемы с переправой

Жителей ЯНАО предупредили о возможном закрытии переправы между Салехардом и Лабытнанги из-за плохой погоды. Об этом сообщает окружной департамент транспорта и хозяйства.
«На 22 и 23 сентября прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что безопасная перевозка пассажиров на пароме возможно при ветре не более 16 метров в секунду.Также горожане смогут наблюдать за работой переправы в режиме онлайн.
При этом ранее сообщалось, что в регионе ожидается аномально теплая погода. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до +17.
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