19 сентября 2022

В ЯНАО прогнозируют ухудшение погоды и проблемы с переправой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. ЯНАО, паромная переправа, закрыта
Безопасная перевозка пассажиров на пароме возможно при ветре не более 16 м/с Фото:

Жителей ЯНАО предупредили о возможном закрытии переправы между Салехардом и Лабытнанги из-за плохой погоды. Об этом сообщает окружной департамент транспорта и хозяйства.

«На 22 и 23 сентября прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что безопасная перевозка пассажиров на пароме возможно при ветре не более 16 метров в секунду.Также горожане смогут наблюдать за работой переправы в режиме онлайн.

При этом ранее сообщалось, что в регионе ожидается аномально теплая погода. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до +17.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Жителей ЯНАО предупредили о возможном закрытии переправы между Салехардом и Лабытнанги из-за плохой погоды. Об этом сообщает окружной департамент транспорта и хозяйства. «На 22 и 23 сентября прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что безопасная перевозка пассажиров на пароме возможно при ветре не более 16 метров в секунду.Также горожане смогут наблюдать за работой переправы в режиме онлайн. При этом ранее сообщалось, что в регионе ожидается аномально теплая погода. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до +17.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...