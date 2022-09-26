Челябинский депутат Госдумы Лантратова сообщила о готовности к мобилизации

Яна Лантратова отметила, что пока непонятно, в каком порядке парламентарии могут быть мобилизованы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова сообщила, что готова принять участие в спецоперации на Украине в случае мобилизации. Об этом она написала в социальных сетях.

«Я в любом случае к отправке готова. В то же время понимаю, что есть обязанность и перед избирателями, перед моими регионами. И эти обязанности с нас никто не снимал и не снимет. При этом, если будет необходимость мобилизоваться, поеду в зону СВО», — написала Лантратова в своем telegram-канале.

Депутат отметила, что даже если ее не призовут по повестке, она поедет в Донбасс в качестве добровольца. Еще до проведения специальной военной операции она начала помогать его жителям. С началом демилитаризации и денацификации Украины парламентарий несколько раз отправлялась в служебные командировки в зону СВО.

В первый день проведения референдума по вхождению освобожденных территорий в состав РФ, 23 сентября, в Челябинске прошел митинг-концерт. Лантратова выступила с приветственным словом во время митинга. Она поделилась с присутствующими всем тем ужасом, который ей довелось увидеть в Донбассе. Она рассказала, как спасала детей от обстрела ВСУ, вывозила их из зоны боевых действий.

Лантратова стала четвертым депутатом Государственной думы от Челябинской области, который выявил готовность к мобилизации. До нее о желании отправиться в зону СВО сообщили единоросы Олег Голиков и Олег Колесников, а также Станислав Наумов из ЛДПР.