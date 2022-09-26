Президент УГМК попал под санкции Великобритании

26 сентября 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Искандеру Махмудову, в частности, запрещен въезд в страну Фото: Денис Гришкин, Ведомости/ТАСС новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Основатель и президент Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер Махмудов включен в санкционный список Великобритании. Как отмечается на сайте правительства страны, ограничения связаны с референдумами о вхождении в состав РФ ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины. «Российский режим направил в каждый из этих временно контролируемых регионов своих чиновников и пособников — 33 из них сегодня подвергаются санкциям», — говорится в документе. Махмудов в большом списке обозначен как глава компании, стратегически важной для российских властей. В числе ограничений, налагаемых на бизнесмена, — заморозка активов в Великобритании (если они есть), запрет на въезд, а также арест воздушных или водных судов, находящихся на территории страны. В марте 2022 года пресс-служба УГМК сообщила, что Махмудов перестал быть контролирующим бенефициаром компании и вышел из совета директоров. Это произошло после того, как Лондонский рынок драгоценных металлов (LBMA) лишил завод «Уралэлектромедь» («дочка» УГМК) статуса надежного поставщика. В июле под санкции Евросоюза попал гендиректор УГМК Андрей Козицын. Сразу после этого он оставил пост, выводя холдинг из-под удара. Как писало URA.RU, референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины к России проходят с 23 по 27 сентября. О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите населения этих и других территорий Украины от националистов, поддерживаемых киевским режимом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основатель и президент Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер Махмудов включен в санкционный список Великобритании. Как отмечается на сайте правительства страны, ограничения связаны с референдумами о вхождении в состав РФ ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины. «Российский режим направил в каждый из этих временно контролируемых регионов своих чиновников и пособников — 33 из них сегодня подвергаются санкциям», — говорится в документе. Махмудов в большом списке обозначен как глава компании, стратегически важной для российских властей. В числе ограничений, налагаемых на бизнесмена, — заморозка активов в Великобритании (если они есть), запрет на въезд, а также арест воздушных или водных судов, находящихся на территории страны. В марте 2022 года пресс-служба УГМК сообщила, что Махмудов перестал быть контролирующим бенефициаром компании и вышел из совета директоров. Это произошло после того, как Лондонский рынок драгоценных металлов (LBMA) лишил завод «Уралэлектромедь» («дочка» УГМК) статуса надежного поставщика. В июле под санкции Евросоюза попал гендиректор УГМК Андрей Козицын. Сразу после этого он оставил пост, выводя холдинг из-под удара. Как писало URA.RU, референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины к России проходят с 23 по 27 сентября. О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите населения этих и других территорий Украины от националистов, поддерживаемых киевским режимом.