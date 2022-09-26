Омбудсмен Шалютин и курганский ОНФ ответили на десятки вопросов о частичной мобилизации

Курганскому омбудсмену Шалютину поступило 40 обращений от граждан о мобилизации

27 сентября 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Десятки курганцев обратились с вопросами о частичной мобилизации к омбудсмену Шалютину и в ОНФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганскому уполномоченному по правам человека Борису Шалютину поступило 40 обращений о частичной мобилизации. Также десятки обращений об ошибочном призыве граждан принимают в курганском отделении Народного фронта. Об этом URA.RU сообщили в аппарате уполномоченного и в региональном отделении ОНФ. «За 26 сентября в аппарат уполномоченного по правам человека по Курганской области поступило 40 обращений. Большинство из них касается вопросов о том, подходят ли под частичную мобилизацию определенные категории граждан», — рассказал URA.RU Шалютин. Он отметил, что среди всех звонков был только один от студента, остальные поступали от взрослых мужчин или их родных. Руководитель исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин в разговоре с URA.RU сообщил, что в организацию в первый день приема обращений 26 сентября поступили десятки заявок. Все они обрабатываются в ручном режиме. Более подробной информацией Теребенин обещал поделиться позже. Ранее URA.RU писало, что уточнить информацию о частичной мобилизации можно по единой телефонной линии — 122. Также задать вопросы курганцы могут уполномоченному по правам человека в регионе Борису Шалютину по номерам телефона: 8(3522)46-65-65 или 8(3522)46-21-25. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации 21 сентября. По информации Минобороны, в первую очередь на службу призовут категории граждан, которые необходимы для выполнения боевых задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. С 24 февраля идет специальная военная спецоперация на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основная цель военных сил России — денацификация и демилитаризация страны, а не ее оккупация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганскому уполномоченному по правам человека Борису Шалютину поступило 40 обращений о частичной мобилизации. Также десятки обращений об ошибочном призыве граждан принимают в курганском отделении Народного фронта. Об этом URA.RU сообщили в аппарате уполномоченного и в региональном отделении ОНФ. «За 26 сентября в аппарат уполномоченного по правам человека по Курганской области поступило 40 обращений. Большинство из них касается вопросов о том, подходят ли под частичную мобилизацию определенные категории граждан», — рассказал URA.RU Шалютин. Он отметил, что среди всех звонков был только один от студента, остальные поступали от взрослых мужчин или их родных. Руководитель исполкома ОНФ в Курганской области Федор Теребенин в разговоре с URA.RU сообщил, что в организацию в первый день приема обращений 26 сентября поступили десятки заявок. Все они обрабатываются в ручном режиме. Более подробной информацией Теребенин обещал поделиться позже. Ранее URA.RU писало, что уточнить информацию о частичной мобилизации можно по единой телефонной линии — 122. Также задать вопросы курганцы могут уполномоченному по правам человека в регионе Борису Шалютину по номерам телефона: 8(3522)46-65-65 или 8(3522)46-21-25. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации 21 сентября. По информации Минобороны, в первую очередь на службу призовут категории граждан, которые необходимы для выполнения боевых задач: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. С 24 февраля идет специальная военная спецоперация на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основная цель военных сил России — денацификация и демилитаризация страны, а не ее оккупация.