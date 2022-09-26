Супруги из ДНР рассказали, почему голосовали на референдуме в ЯНАО. Видео

Семья Сибиревых из ДНР отдала свои голоса за воссоединение с Россией в Новом Уренгое

27 сентября 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

Участки для голосования в ЯНАО ждут жителей ДНР, ДНР и освобожденных территорий Украины Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Семья Сибиревых из ДНР проголосовала за присоединение освобожденных территорий к РФ на референдуме в Новом Уренгое (ЯНАО). Как рассказала корреспонденту URA.RU Анастасия Сибирева, они пришли отдать свои голоса в поддержку решения властей республики. «Мы приехали из ДНР в ЯНАО в ноябре 2020 года. Наши близкие до сих пор живут в Донецке. Мы очень обрадовались, когда узнали, что сможем голосовать на референдуме в Новом Уренгое, тем самым поддержать решение властей ДНР», — рассказала Сибирева. Собеседница агентства поделилась, что изначально они с мужем и маленькой дочкой поехали в ХМАО. Однако там дончане пробыли несколько месяцев и решили переехать на территорию ЯНАО. Семья вынуждено покинула ДНР из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. «Мы очень боялись за дочь и хотели мира, нам пришлось уехать оттуда и оставить все. Мы рады, что Россия поддержала решение о референдуме, и у нас есть возможность отдать свои голоса. Надеемся, что ДНР станет частью России и наши родные и друзья будут жить в мире», — добавил Влад Сибирев. Ранее URA.RU рассказывало, что граждане ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины 27 сентября могут решить судьбу своей родины на референдуме, в том числе на четырех участках в ЯНАО. Стационарные пункты для голосования открыты в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое и Ноябрьске.

Семья Сибиревых из ДНР проголосовала за присоединение освобожденных территорий к РФ на референдуме в Новом Уренгое (ЯНАО). Как рассказала корреспонденту URA.RU Анастасия Сибирева, они пришли отдать свои голоса в поддержку решения властей республики. «Мы приехали из ДНР в ЯНАО в ноябре 2020 года. Наши близкие до сих пор живут в Донецке. Мы очень обрадовались, когда узнали, что сможем голосовать на референдуме в Новом Уренгое, тем самым поддержать решение властей ДНР», — рассказала Сибирева. Собеседница агентства поделилась, что изначально они с мужем и маленькой дочкой поехали в ХМАО. Однако там дончане пробыли несколько месяцев и решили переехать на территорию ЯНАО. Семья вынуждено покинула ДНР из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. «Мы очень боялись за дочь и хотели мира, нам пришлось уехать оттуда и оставить все. Мы рады, что Россия поддержала решение о референдуме, и у нас есть возможность отдать свои голоса. Надеемся, что ДНР станет частью России и наши родные и друзья будут жить в мире», — добавил Влад Сибирев. Ранее URA.RU рассказывало, что граждане ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины 27 сентября могут решить судьбу своей родины на референдуме, в том числе на четырех участках в ЯНАО. Стационарные пункты для голосования открыты в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое и Ноябрьске.