Для жителей Донбасса в ЯНАО организуют места для голосования

Жители Донбасса смогут проголосовать в ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Избирательная комиссия ЯНАО организует для беженцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей участки для голосования на референдуме по вопросу вхождения этих территорий в состав России. Об этом сообщается в официальном telegram-канале регионального избиркома.

«27 сентября 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей пройдут референдумы по вопросу вхождения указанных регионов в состав Российской Федерации. Для проживающих за пределами этих регионов будут организованы участки во всех субъектах России, в том числе и на Ямале», — говорится в сообщении.

Отмечается, что голосование вне помещений пройдет с 23 по 26 сентября. А в помещениях отдать свой голос можно будет непосредственно 27 сентября. Кроме того, те, у кого возникнут вопросы по голосованию, могут позвонить на горячую линию по номеру 88002008925.

Ранее сообщалось, что проголосовать можно будет в Челябинске и Перми. Глава ЛНР подписал закон о проведении референдума 20 сентября.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее главная цель — защита населения Донбасса.