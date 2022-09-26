Более 60% херсонцев проголосовали на референдуме о присоединении к РФ

Референдум проходит с 23 по 27 сентября
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Явка на референдуме о присоединении Херсонской области к России по итогам четвертого дня голосования составила 63,58%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.
«По итогам четвертого дня явка на референдуме составила 63,58%», — сообщили в ЦИК, передает корреспондент URA.RU. Там также добавили, что не обошлось без провокаций с украинской стороны.
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