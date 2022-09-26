Более 60% херсонцев проголосовали на референдуме о присоединении к РФ

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Избирательный участок, референдум. Челябинск, референдум, избирательный участок
Референдум проходит с 23 по 27 сентября Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Явка на референдуме о присоединении Херсонской области к России по итогам четвертого дня голосования составила 63,58%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.

«По итогам четвертого дня явка на референдуме составила 63,58%», — сообщили в ЦИК, передает корреспондент URA.RU. Там также добавили, что не обошлось без провокаций с украинской стороны.

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Явка на референдуме о присоединении Херсонской области к России по итогам четвертого дня голосования составила 63,58%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Центральной избирательной комиссии республики. «По итогам четвертого дня явка на референдуме составила 63,58%», — сообщили в ЦИК, передает корреспондент URA.RU. Там также добавили, что не обошлось без провокаций с украинской стороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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