Более 60% херсонцев проголосовали на референдуме о присоединении к РФ

26 сентября 2022 в 22:04 Размер текста - 17 +

Референдум проходит с 23 по 27 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Явка на референдуме о присоединении Херсонской области к России по итогам четвертого дня голосования составила 63,58%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Центральной избирательной комиссии республики. «По итогам четвертого дня явка на референдуме составила 63,58%», — сообщили в ЦИК, передает корреспондент URA.RU. Там также добавили, что не обошлось без провокаций с украинской стороны.

Явка на референдуме о присоединении Херсонской области к России по итогам четвертого дня голосования составила 63,58%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Центральной избирательной комиссии республики. «По итогам четвертого дня явка на референдуме составила 63,58%», — сообщили в ЦИК, передает корреспондент URA.RU. Там также добавили, что не обошлось без провокаций с украинской стороны.