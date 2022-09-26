Беженка из ДНР не смогла сдержать эмоций, голосуя на референдуме в Кургане

27 сентября 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

Референдум проходит в Кургане в школе №17 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Беженка из ДНР проголосовала в Кургане на референдуме за присоединение республики в состав России. Своими эмоциями женщина поделилась с корреспондентом URA.RU. «Только положительные эмоции. Я со своим народом. Мы стремимся объединиться с Россией. Душа болит, не смогла просто сидеть и проигнорировать этот момент. Я очень довольна, я исполнила свой гражданский долг», — поделилась эмоциями жительница ДНР. Женщина переехала в Курган из ДНР четыре года назад. Ранее URA.RU, писало, что в Кургане начал работу участок для проведения референдума о вхождении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ. Голосование за присоединение освобожденных территорий к России проходят с 23 по 27 сентября во всех регионах страны. По данным на 26 сентября, в ДНР и ЛНР явка на референдуме превысила более 83% голосов. В Запорожье за присоединение к России проголосовало более 66% граждан, в Херсонской области — более 63%. Для вхождения в состав РФ на референдуме необходимо набрать более 50% голосов.

Беженка из ДНР проголосовала в Кургане на референдуме за присоединение республики в состав России. Своими эмоциями женщина поделилась с корреспондентом URA.RU. «Только положительные эмоции. Я со своим народом. Мы стремимся объединиться с Россией. Душа болит, не смогла просто сидеть и проигнорировать этот момент. Я очень довольна, я исполнила свой гражданский долг», — поделилась эмоциями жительница ДНР. Женщина переехала в Курган из ДНР четыре года назад. Ранее URA.RU, писало, что в Кургане начал работу участок для проведения референдума о вхождении ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ. Голосование за присоединение освобожденных территорий к России проходят с 23 по 27 сентября во всех регионах страны. По данным на 26 сентября, в ДНР и ЛНР явка на референдуме превысила более 83% голосов. В Запорожье за присоединение к России проголосовало более 66% граждан, в Херсонской области — более 63%. Для вхождения в состав РФ на референдуме необходимо набрать более 50% голосов.