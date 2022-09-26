26 сентября 2022

Голосовавшая на референдуме семья из ДНР попала в Курган, проехав три страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , ребенок, семья, родители, парк, материнский капитал, отдых, молодая семья, молодые родители
Семья из ДНР проголосовали в Кургане за присоединении освобожденных территорий к России (архивное фото) Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Кургане семья из Донецкой Народной республики проголосовала на референдуме за присоединение освобожденных территорий в состав РФ. Беженцы рассказали корреспонденту URA.RU, что добирались до России, проехав три страны.

«Мы приехали три месяца назад из Донецкой Народной республики. Добирались в Курганскую область через четыре границы: Румыния, Болгария, Турция и вот Россия. На референдуме голосовали всем сердцем и душой», — рассказала семья из ДНР.

Ранее URA.RU, писало, что в Кургане открылся избирательный участок для проведения референдума о присоединении Донецкой и Луганской республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украине к России. Референдум по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав РФ проходят с 23 по 27 сентября по всей стране. По данным на 26 сентября, в ЛДНР явка на референдуме превысила более 83% голосов. В Запорожской области за присоединение проголосовало более 66% граждан, в Херсонской области — более 63%.

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В Кургане семья из Донецкой Народной республики проголосовала на референдуме за присоединение освобожденных территорий в состав РФ. Беженцы рассказали корреспонденту URA.RU, что добирались до России, проехав три страны. «Мы приехали три месяца назад из Донецкой Народной республики. Добирались в Курганскую область через четыре границы: Румыния, Болгария, Турция и вот Россия. На референдуме голосовали всем сердцем и душой», — рассказала семья из ДНР. Ранее URA.RU, писало, что в Кургане открылся избирательный участок для проведения референдума о присоединении Донецкой и Луганской республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украине к России. Референдум по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав РФ проходят с 23 по 27 сентября по всей стране. По данным на 26 сентября, в ЛДНР явка на референдуме превысила более 83% голосов. В Запорожской области за присоединение проголосовало более 66% граждан, в Херсонской области — более 63%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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