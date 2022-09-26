Голосовавшая на референдуме семья из ДНР попала в Курган, проехав три страны

В Кургане семья из Донецкой Народной республики проголосовала на референдуме за присоединение освобожденных территорий в состав РФ. Беженцы рассказали корреспонденту URA.RU, что добирались до России, проехав три страны.
«Мы приехали три месяца назад из Донецкой Народной республики. Добирались в Курганскую область через четыре границы: Румыния, Болгария, Турция и вот Россия. На референдуме голосовали всем сердцем и душой», — рассказала семья из ДНР.
Ранее URA.RU, писало, что в Кургане открылся избирательный участок для проведения референдума о присоединении Донецкой и Луганской республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украине к России. Референдум по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав РФ проходят с 23 по 27 сентября по всей стране. По данным на 26 сентября, в ЛДНР явка на референдуме превысила более 83% голосов. В Запорожской области за присоединение проголосовало более 66% граждан, в Херсонской области — более 63%.
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В Кургане семья из Донецкой Народной республики проголосовала на референдуме за присоединение освобожденных территорий в состав РФ. Беженцы рассказали корреспонденту URA.RU, что добирались до России, проехав три страны. «Мы приехали три месяца назад из Донецкой Народной республики. Добирались в Курганскую область через четыре границы: Румыния, Болгария, Турция и вот Россия. На референдуме голосовали всем сердцем и душой», — рассказала семья из ДНР. Ранее URA.RU, писало, что в Кургане открылся избирательный участок для проведения референдума о присоединении Донецкой и Луганской республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украине к России. Референдум по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав РФ проходят с 23 по 27 сентября по всей стране. По данным на 26 сентября, в ЛДНР явка на референдуме превысила более 83% голосов. В Запорожской области за присоединение проголосовало более 66% граждан, в Херсонской области — более 63%.