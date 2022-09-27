Мобилизованные жители ЯНАО восхитились условиями в пункте размещения

Власти подтвердили подлинность опубликованного видео Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Призванные в рамках объявленной в России частичной мобилизации жители ЯНАО показали условия в одном из пунктов временного размещения в Пуровском районе. По словам авторов видео, размещенного в местном паблике «ВКонтакте», все организовано на высшем уровне.

«В „Авангарде“ все организовано наивысшем уровне, видно, что организаторы постарались, чтоб наши пацаны максимально комфортно чувствовали себя… Понимаем что едем не на курорт, но все равно спасибо», — написал автор записи в группе «Сплетни | Тарко-Сале».

В администрации Пуровского района корреспонденту URA.RU подтвердили подлинность видео. По словам собеседников агентства, оно действительно было сделано в пункте временного размещения в Тарко-Сале.

Ранее URA.RU рассказывало, что всего в рамках частичной мобилизации в ЯНАО будет призвано на военную службу 920 человек. Все они получат единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Главной ее целью власти РФ назвали защиту населения республик Донбасса от геноцида, проводимого националистами при поддержке Киева.