Пермский военком: срочники новой волны не поедут в зону СВО

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, законодательное собрание пермского края, коковин александр
Александр Коковин прокомментировал вероятность отправления срочников на СВО Фото:

Солдаты-срочники осеннего призыва не будут принимать участие в СВО. Об этом в интервью телеканалу «ВЕТТА» заявил военный комиссар Пермского края Александр Коковин.

«Могу уверенного сказать, что ни один призывник, так же как и в весеннюю кампанию, не попадет в район проведения СВО. Все они будут проходить свою воинскую службу непосредственно в воинских частях, заниматься повседневной деятельностью, изучать военное дело, приобретать определенную специальность по своей военной специальности», — заявил военком.

Коковин также отметил, что солдаты-срочники не принимают участие в СВО на Украине. Этот вопрос, по словам военкома, стоит на контроле в главном организационно-мобилизационном управлении.

О проведении спецоперации на Украине стало известно 24 февраля. В сентябре Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации тех, кто находится в запасе. Первые автобусы с мобилизованными уехали из Перми в понедельник, 26 сентября.

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Солдаты-срочники осеннего призыва не будут принимать участие в СВО. Об этом в интервью телеканалу «ВЕТТА» заявил военный комиссар Пермского края Александр Коковин. «Могу уверенного сказать, что ни один призывник, так же как и в весеннюю кампанию, не попадет в район проведения СВО. Все они будут проходить свою воинскую службу непосредственно в воинских частях, заниматься повседневной деятельностью, изучать военное дело, приобретать определенную специальность по своей военной специальности», — заявил военком. Коковин также отметил, что солдаты-срочники не принимают участие в СВО на Украине. Этот вопрос, по словам военкома, стоит на контроле в главном организационно-мобилизационном управлении. О проведении спецоперации на Украине стало известно 24 февраля. В сентябре Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации тех, кто находится в запасе. Первые автобусы с мобилизованными уехали из Перми в понедельник, 26 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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