Пермский военком: срочники новой волны не поедут в зону СВО

28 сентября 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Александр Коковин прокомментировал вероятность отправления срочников на СВО Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Солдаты-срочники осеннего призыва не будут принимать участие в СВО. Об этом в интервью телеканалу «ВЕТТА» заявил военный комиссар Пермского края Александр Коковин. «Могу уверенного сказать, что ни один призывник, так же как и в весеннюю кампанию, не попадет в район проведения СВО. Все они будут проходить свою воинскую службу непосредственно в воинских частях, заниматься повседневной деятельностью, изучать военное дело, приобретать определенную специальность по своей военной специальности», — заявил военком. Коковин также отметил, что солдаты-срочники не принимают участие в СВО на Украине. Этот вопрос, по словам военкома, стоит на контроле в главном организационно-мобилизационном управлении. О проведении спецоперации на Украине стало известно 24 февраля. В сентябре Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации тех, кто находится в запасе. Первые автобусы с мобилизованными уехали из Перми в понедельник, 26 сентября.

Солдаты-срочники осеннего призыва не будут принимать участие в СВО. Об этом в интервью телеканалу «ВЕТТА» заявил военный комиссар Пермского края Александр Коковин. «Могу уверенного сказать, что ни один призывник, так же как и в весеннюю кампанию, не попадет в район проведения СВО. Все они будут проходить свою воинскую службу непосредственно в воинских частях, заниматься повседневной деятельностью, изучать военное дело, приобретать определенную специальность по своей военной специальности», — заявил военком. Коковин также отметил, что солдаты-срочники не принимают участие в СВО на Украине. Этот вопрос, по словам военкома, стоит на контроле в главном организационно-мобилизационном управлении. О проведении спецоперации на Украине стало известно 24 февраля. В сентябре Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации тех, кто находится в запасе. Первые автобусы с мобилизованными уехали из Перми в понедельник, 26 сентября.