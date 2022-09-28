Минтруд: маткапитал на второго ребенка увеличат до 780 тысяч рублей

28 сентября 2022 в 23:11 Размер текста - 17 +

Материнский капитал в 2023 году увеличится на 12,4% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Материнский капитал в 2023 году будет проиндексирован и составит на первого ребенка 589,5 тысяч рублей, а на второго — 779 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда России. «В 2023 году материнский капитал будет проиндексирован по уровню фактической инфляции», — приводит РИА «Новости» заявление ведомства. Размер выплаты составит на первого ребенка 589,5 тысяч рублей, что на 65 тысяч больше, чем в 2022 году, а на второго — 779 тысяч рублей, что выше на 85,9 тысяч в сравнении с прошлым годом. Уточняется, что индексация будет произведена с 1 февраля. Ранее в Соцфонде прогнозировали, что материнский капитал на первого ребенка к 2025 году может вырасти до 646 875,5 рублей. Размер выплаты определяли исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Кроме того, российским многодетным семьям помимо маткапитала полагается господдержка в размере 450 000 рублей на погашение ипотеки, напоминал портал «Госуслуги». Вместе с этим, нуждающиеся семьи могут получить выплату на детей до трех лет, рассказывали в Госдуме.

Материнский капитал в 2023 году будет проиндексирован и составит на первого ребенка 589,5 тысяч рублей, а на второго — 779 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда России. «В 2023 году материнский капитал будет проиндексирован по уровню фактической инфляции», — приводит РИА «Новости» заявление ведомства. Размер выплаты составит на первого ребенка 589,5 тысяч рублей, что на 65 тысяч больше, чем в 2022 году, а на второго — 779 тысяч рублей, что выше на 85,9 тысяч в сравнении с прошлым годом. Уточняется, что индексация будет произведена с 1 февраля. Ранее в Соцфонде прогнозировали, что материнский капитал на первого ребенка к 2025 году может вырасти до 646 875,5 рублей. Размер выплаты определяли исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Кроме того, российским многодетным семьям помимо маткапитала полагается господдержка в размере 450 000 рублей на погашение ипотеки, напоминал портал «Госуслуги». Вместе с этим, нуждающиеся семьи могут получить выплату на детей до трех лет, рассказывали в Госдуме.