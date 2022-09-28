«Известия»: Турция предложила создать отдельный банк для карт «Мир»

29 сентября 2022 в 04:31 Размер текста - 17 +

Турция может открыть специальный банк для приема карт «Мир» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Турция в качестве альтернативы для работы с картами российской платежной системы «Мир» предложила России создание отдельного банка. Об этом сообщил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин. «Возможно, это будет специальный банк, либо специальная система на основе расчетов в блокчейне или закрытый клиринг. Возможно, обособленный центр для расчетов. Мы ищем и в ближайшие дни представим — это позиция Турции», — рассказал директор РТДС в беседе с «Известиями». Альтернативу картам «Мир» в Турции разрабатывают после выхода ряда турецких банков из российской платежной системы. Банки Турции приняли такое решение из-за беспрецедентного давления со стороны США, объясняли в Кремле. Из-за отказа от карт «Мир» будет нанесен ущерб торговым отношениям Турции с Россией и сфере туризма. При этом 28 сентября Анкара заявила, что найдет альтернативу российской платежной системе в течение двух дней.

Турция в качестве альтернативы для работы с картами российской платежной системы «Мир» предложила России создание отдельного банка. Об этом сообщил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин. «Возможно, это будет специальный банк, либо специальная система на основе расчетов в блокчейне или закрытый клиринг. Возможно, обособленный центр для расчетов. Мы ищем и в ближайшие дни представим — это позиция Турции», — рассказал директор РТДС в беседе с «Известиями». Альтернативу картам «Мир» в Турции разрабатывают после выхода ряда турецких банков из российской платежной системы. Банки Турции приняли такое решение из-за беспрецедентного давления со стороны США, объясняли в Кремле. Из-за отказа от карт «Мир» будет нанесен ущерб торговым отношениям Турции с Россией и сфере туризма. При этом 28 сентября Анкара заявила, что найдет альтернативу российской платежной системе в течение двух дней.