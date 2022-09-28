Аналитик Юшков: ЧП на «Северных потоках» лишило ЕС шансов благополучно пережить зиму

29 сентября 2022 в 05:54 Размер текста - 17 +

Авария на «Северных потоках» не угрожает экологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Авария на «Северных потоках» ухудшит шансы Европы пережить зиму, но не приведет к экологической катастрофе. Такое мнение выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. «Газ просто поднимается на поверхность. Он легче воздуха, поэтому он растворяется в атмосфере и фактически ущерба окружающей среде не будет», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм», описывая воздействие ЧП на окружающую среду. Гораздо больший ущерб, по мнению специалиста, будет нанесен экономикам европейских стран. «При нынешних ценах на газ в Европе в две тысячи долларов за тысячу кубов — из трех поврежденных ниток выйдет газа на сумму порядка двух миллиардов долларов», — пояснил Юшков. Как утверждает аналитик, подобный исход лишит европейцев подстраховки на случай отсутствия альтернативных поставщиков сырья, углубления экономического кризиса или холодной зимы. После резкого спада давления на обоих нитках газопровода «Северный поток» были обнаружены физические повреждения. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике Жозепа Борреля, инциденты на «Северных потоках» стали результатами преднамеренных действий. ФСБ и Генпрокуратура РФ признали взрывы актами международного терроризма. В Дании сообщали, что оба «Северных потока» могут опустеть уже к воскресенью. Пока же, по подсчетам специалиста нефтегазовой отрасли Александра Собко, из-за повреждений в результате утечек может быть потеряно газа на сумму более двух миллиардов долларов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Авария на «Северных потоках» ухудшит шансы Европы пережить зиму, но не приведет к экологической катастрофе. Такое мнение выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. «Газ просто поднимается на поверхность. Он легче воздуха, поэтому он растворяется в атмосфере и фактически ущерба окружающей среде не будет», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм», описывая воздействие ЧП на окружающую среду. Гораздо больший ущерб, по мнению специалиста, будет нанесен экономикам европейских стран. «При нынешних ценах на газ в Европе в две тысячи долларов за тысячу кубов — из трех поврежденных ниток выйдет газа на сумму порядка двух миллиардов долларов», — пояснил Юшков. Как утверждает аналитик, подобный исход лишит европейцев подстраховки на случай отсутствия альтернативных поставщиков сырья, углубления экономического кризиса или холодной зимы. После резкого спада давления на обоих нитках газопровода «Северный поток» были обнаружены физические повреждения. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике Жозепа Борреля, инциденты на «Северных потоках» стали результатами преднамеренных действий. ФСБ и Генпрокуратура РФ признали взрывы актами международного терроризма. В Дании сообщали, что оба «Северных потока» могут опустеть уже к воскресенью. Пока же, по подсчетам специалиста нефтегазовой отрасли Александра Собко, из-за повреждений в результате утечек может быть потеряно газа на сумму более двух миллиардов долларов.