NYT: США откроют в Германии центр по контролю за военной помощью Украине

30 сентября 2022 в 02:18 Размер текста - 17 +

США хотят создать в Германии командный центр для управления мерами поддержки Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пентагон готовится разместить в Германии командный центр для управления мерами поддержки Украины со стороны США и их союзников по Евросоюзу и НАТО. Об этои пишет New York Times со ссылкой на источники в военных и правительственных кругах. «Пентагон готовится тщательно следить за тем, как США и их союзники тренируют и снабжают украинских военных, что отвечает заявлениям официальных лиц о долгосрочной задаче администрации [президента США Джо] Байдена по поддержке Украины», — указано в материале. По данным издания, окончательное решение о создании нового подразделения должно быть принято в ближайшие недели. Многие западные страны, включая страны ЕС и США, начали оказывать Украине помощь, в том числе отправлять оружие и помогать с подготовкой украинских военных на фоне российской спецоперации по защите республик Донбасса. Так, в сентября стало известно, что на территории Испании будут проходить обучение солдат ВСУ по использования танков и ракет. Вашингтон, в свою очередь, помогал Киеву организовать контрнаступление, сообщал телеканал CNN. Однако запасы оружия в странах Запада исчерпываются после отправки военной помощи на Украину, признавался верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Пентагон готовится разместить в Германии командный центр для управления мерами поддержки Украины со стороны США и их союзников по Евросоюзу и НАТО. Об этои пишет New York Times со ссылкой на источники в военных и правительственных кругах. «Пентагон готовится тщательно следить за тем, как США и их союзники тренируют и снабжают украинских военных, что отвечает заявлениям официальных лиц о долгосрочной задаче администрации [президента США Джо] Байдена по поддержке Украины», — указано в материале. По данным издания, окончательное решение о создании нового подразделения должно быть принято в ближайшие недели. Многие западные страны, включая страны ЕС и США, начали оказывать Украине помощь, в том числе отправлять оружие и помогать с подготовкой украинских военных на фоне российской спецоперации по защите республик Донбасса. Так, в сентября стало известно, что на территории Испании будут проходить обучение солдат ВСУ по использования танков и ракет. Вашингтон, в свою очередь, помогал Киеву организовать контрнаступление, сообщал телеканал CNN. Однако запасы оружия в странах Запада исчерпываются после отправки военной помощи на Украину, признавался верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.