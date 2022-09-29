Байдена обвинили в провале «миссии» настоящего западного лидера

30 сентября 2022 в 06:06 Размер текста - 17 +

Байдена обвинили в расточительстве и развале мировой экономики Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден провалил миссию настоящего лидера Запада. Такое мнение в статье для The Hill выразила бывший партнер фирмы с Уолл-стрит Wertheim & Company Лиз Пик. По ее мнению, глава Америки не защитил мировую экономику и экономику Соединенных Штатов. «Президент Байден не принял двух важнейших шагов в поддержку американской и мировой экономики — не остановил поток наличности от федерального правительства, и не помог нефтегазовой отрасли США нарастить добычу, чтобы сбить цены на энергоносители», — считает эксперт. При этом, несмотря на обострившиеся проблемы, американский лидер «транжирит средства направо и налево», убеждена Пик. «С учетом всех сопутствующих затрат Комитет по ответственному государственному бюджету оценил общие расходы во все 600 миллиардов долларов», — пояснила она. Кроме того, по мнению обозревателя, Байдену следовало бы резко увеличить добычу энергии, чтобы поддержать страны Европы в условиях экономического кризиса. Это не первая критика в адрес Байдена. Ранее американский политический обозреватель канала Fox News Такер Карлсон назвал президента США «беспрецедентной катастрофой». Он обвинил американского лидера в обрушении фондового рынка, нехватке продовольствия, росте числа убийств, инфляции. За последнее время рейтинг доверия к Байдену упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа — до 41%. Второй заявлял, что последние полгода в США — это худшее время для фондового рынка и самые высокие за всю историю цены на энергоресурсы. Известно, что демократическая партия США собирается обвинить Байдена во всех проблемах страны и избавиться от него после ноябрьских промежуточных выборов в палату представителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден провалил миссию настоящего лидера Запада. Такое мнение в статье для The Hill выразила бывший партнер фирмы с Уолл-стрит Wertheim & Company Лиз Пик. По ее мнению, глава Америки не защитил мировую экономику и экономику Соединенных Штатов. «Президент Байден не принял двух важнейших шагов в поддержку американской и мировой экономики — не остановил поток наличности от федерального правительства, и не помог нефтегазовой отрасли США нарастить добычу, чтобы сбить цены на энергоносители», — считает эксперт. При этом, несмотря на обострившиеся проблемы, американский лидер «транжирит средства направо и налево», убеждена Пик. «С учетом всех сопутствующих затрат Комитет по ответственному государственному бюджету оценил общие расходы во все 600 миллиардов долларов», — пояснила она. Кроме того, по мнению обозревателя, Байдену следовало бы резко увеличить добычу энергии, чтобы поддержать страны Европы в условиях экономического кризиса. Это не первая критика в адрес Байдена. Ранее американский политический обозреватель канала Fox News Такер Карлсон назвал президента США «беспрецедентной катастрофой». Он обвинил американского лидера в обрушении фондового рынка, нехватке продовольствия, росте числа убийств, инфляции. За последнее время рейтинг доверия к Байдену упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа — до 41%. Второй заявлял, что последние полгода в США — это худшее время для фондового рынка и самые высокие за всю историю цены на энергоресурсы. Известно, что демократическая партия США собирается обвинить Байдена во всех проблемах страны и избавиться от него после ноябрьских промежуточных выборов в палату представителей.