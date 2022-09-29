В Тюмени в микрорайоне «Три сосны» продается усадьба за 110 миллионов рублей с банным комплексом. Такое объявление опубликовано на сайте Avito. Площадь основного дома 656 квадратных метров.
«Выходит на продажу уникальный и дорогой объект формата „усадьба“ с земельным участком 30 соток, в коттеджной застройке „Три сосны“, район Верхнего бора. Площадь (основного) дома: 656 м². Цена — 110 000 000 рублей», — говорится в объявлении.
Как отмечает продавец, на территории участка расположены три капитальных дома: основной, гостевой и хозяйственный. В основном доме есть гостиная с камином, банный комплекс с комнатами отдыха, гараж на две машины и т. д. Остальные два дома по назначениям — «родительский» и «летний», отмечает автор объявления.
Ранее URA.RU писало, что выставлен на продажу двухэтажный коттедж за 93 миллиона рублей. На территории участка расположены баня с гостевым домом и гараж.
Фото: площадка Avito
Фото: площадка Avito
Фото: площадка Avito
Фото: площадка Avito
Фото: площадка Avito
Фото: площадка Avito
Фото: площадка Avito
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В Тюмени в микрорайоне «Три сосны» продается усадьба за 110 миллионов рублей с банным комплексом. Такое объявление опубликовано на сайте Avito. Площадь основного дома 656 квадратных метров. «Выходит на продажу уникальный и дорогой объект формата „усадьба“ с земельным участком 30 соток, в коттеджной застройке „Три сосны“, район Верхнего бора. Площадь (основного) дома: 656 м². Цена — 110 000 000 рублей», — говорится в объявлении. Как отмечает продавец, на территории участка расположены три капитальных дома: основной, гостевой и хозяйственный. В основном доме есть гостиная с камином, банный комплекс с комнатами отдыха, гараж на две машины и т. д. Остальные два дома по назначениям — «родительский» и «летний», отмечает автор объявления. Ранее URA.RU писало, что выставлен на продажу двухэтажный коттедж за 93 миллиона рублей. На территории участка расположены баня с гостевым домом и гараж.