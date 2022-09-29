Площадь основного дома 656 квадратных метров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени в микрорайоне «Три сосны» продается усадьба за 110 миллионов рублей с банным комплексом. Такое объявление опубликовано на сайте Avito. Площадь основного дома 656 квадратных метров.

«Выходит на продажу уникальный и дорогой объект формата „усадьба“ с земельным участком 30 соток, в коттеджной застройке „Три сосны“, район Верхнего бора. Площадь (основного) дома: 656 м². Цена — 110 000 000 рублей», — говорится в объявлении.

Как отмечает продавец, на территории участка расположены три капитальных дома: основной, гостевой и хозяйственный. В основном доме есть гостиная с камином, банный комплекс с комнатами отдыха, гараж на две машины и т. д. Остальные два дома по назначениям — «родительский» и «летний», отмечает автор объявления.

Ранее URA.RU писало, что выставлен на продажу двухэтажный коттедж за 93 миллиона рублей. На территории участка расположены баня с гостевым домом и гараж.

Фото: площадка Avito

Фото: площадка Avito

Фото: площадка Avito

Фото: площадка Avito

Фото: площадка Avito

Фото: площадка Avito