Под Тюменью продается коттедж за 1,5 млн долларов. Фото

В Тюменской области на продажу выставлен коттедж за 93 миллиона рублей

15 сентября 2022 в 00:44 Размер текста - 17 +

Двухэтажный коттедж расположен в поселке Московский (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Московский (Тюменская область) на продажу выставлен коттедж за 93 миллиона рублей (порядка 1,5 млн долларов по курсу ЦБ РФ). Площадь дома составляет 307 квадратных метров. Объявление размещено на сайте агентства недвижимости «Этажи». «Продается просторный двухэтажный коттедж общей площадью 307 квадратных метров. Придомовая огороженная кирпичными стенами территория создает уют светской жизни: в вашем распоряжении ухоженный сад (за всем этим чудом ухаживает садовник), миниатюрная детская площадка. Цена — 93 миллиона рублей», — сообщается в объявлении. Продавец указал, что в доме выполнен современный ремонт. На участке площадью 17,5 соток расположены баня с гостевым домом и гараж. На входе в дом установлена система видеонаблюдения. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продается коттедж за 115 миллионов рублей. На территории участка площадью восемь соток расположены гараж, баня, теплица и бассейн.

В поселке Московский (Тюменская область) на продажу выставлен коттедж за 93 миллиона рублей (порядка 1,5 млн долларов по курсу ЦБ РФ). Площадь дома составляет 307 квадратных метров. Объявление размещено на сайте агентства недвижимости «Этажи». «Продается просторный двухэтажный коттедж общей площадью 307 квадратных метров. Придомовая огороженная кирпичными стенами территория создает уют светской жизни: в вашем распоряжении ухоженный сад (за всем этим чудом ухаживает садовник), миниатюрная детская площадка. Цена — 93 миллиона рублей», — сообщается в объявлении. Продавец указал, что в доме выполнен современный ремонт. На участке площадью 17,5 соток расположены баня с гостевым домом и гараж. На входе в дом установлена система видеонаблюдения. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продается коттедж за 115 миллионов рублей. На территории участка площадью восемь соток расположены гараж, баня, теплица и бассейн.