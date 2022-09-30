Обращение Путина покажут на огромных экранах в центре Екатеринбурга

Обращение президента РФ Владимира Путина будут транслировать на большом экране в центре столицы Урала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В центре Екатеринбурга 30 сентября организуют показ прямой трансляции обращения президента России Владимира Путина, посвященного подписанию договоров о присоединении к России новых территорий. Показ устроят на огромном экране здания на улице Малышева, 36. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медиахолдинга MAER.

«Судьбоносные решения президента покажут на крупнейших экранах страны. 30 сентября на улицах городов-миллионников состоится прямая трансляция обращения президента. Ее зрителями станут миллионы человек», — рассказали в пресс-службе.

Еще одну трансляцию устроят на экране, установленном рядом с Дворцом молодежи на проспекте Ленина, 1. Сегодня там проходит масштабный митинг в поддержку присоединения ЛДНР, Запорожья и Херсонщины к России.

Обращение президента покажут не только в Екатеринбурге, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинске, Перми, Тюмени, и других городах. По прогнозам медиахолдинга, за несколько часов проведения трансляции ее охват превысит 11,6 млн чел.

О желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.