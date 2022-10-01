Боец из Магнитогорска показал, чем кормят мобилизованных в военном городке Екатеринбурга. Фото, видео

01 октября 2022 в 08:55 Размер текста - 17 +

Мобилизованные развеяли слухи о плохом питании в военном городке №32 Екатеринбурга (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные из Магнитогорска (Челябинская область), находящиеся в 32-м военном городке Екатеринбурга, опровергли слухи о том, что им не выдают военную форму и плохо кормят. Мужчины рассказали, что всем новобранцам мобилизованным выдали новую форму и кормят три раза в день. Видео корреспонденту URA.RU прислал читатель. «Друзья, всем привет от бойцов из Магнитогорска. Мы прибыли в 32-й военный городок в Екатеринбурге. До нас дошли слухи, что нас [здесь] плохо кормят и одевают. Вот, посмотрите, нам выдали новые комплекты нательного белья. Выдали сухпайки. Здесь все нормально. <…> Кормят нас в столовой хорошо. Первое, второе и салаты на выбор. На гражданке не каждый так питается», — сказал мужчина. По словам мобилизованного, в военном городке царит полный порядок. «Контрактники здесь отзывчивые, всегда подойдут и помогут. А если кто-то жалуется на что-то, то нужно просто потерпеть и подождать. Потому что здесь много людей и все долго делается, но зато делается как надо», — подытожил военнослужащий. Ранее URA.RU сообщало о жалобах уральцев, размещенных в учебном центре в Елани. По их словам, центр был переполнен людьми. Вопрос взяло на контроль руководство Центрального военного округа и замгубернатора Свердловской области. После этого члены Общественной палаты Свердловской области проверили условия содержания мобилизованных бойцов на полигоне в поселке Елань и рассказали, что солдаты обеспечены всем необходимым. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября — в этот день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал солдат запаса с боевым опытом и военно-учетной специальностью помочь ВС РФ. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в России требуется мобилизовать 300 тысяч человек, что составляет 1% от мобилизационного резерва. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усиления обстрелов ДНР и ЛНР войсками ВСУ. Для спасения жизней русскоязычного населения власти приняли решение провести спецоперацию и денацификацию Украины, сообщил Путин. Так питаются мобилизованные в 32-м военном городке в Екатеринбурге Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованные из Магнитогорска (Челябинская область), находящиеся в 32-м военном городке Екатеринбурга, опровергли слухи о том, что им не выдают военную форму и плохо кормят. Мужчины рассказали, что всем новобранцам мобилизованным выдали новую форму и кормят три раза в день. Видео корреспонденту URA.RU прислал читатель. «Друзья, всем привет от бойцов из Магнитогорска. Мы прибыли в 32-й военный городок в Екатеринбурге. До нас дошли слухи, что нас [здесь] плохо кормят и одевают. Вот, посмотрите, нам выдали новые комплекты нательного белья. Выдали сухпайки. Здесь все нормально. <…> Кормят нас в столовой хорошо. Первое, второе и салаты на выбор. На гражданке не каждый так питается», — сказал мужчина. По словам мобилизованного, в военном городке царит полный порядок. «Контрактники здесь отзывчивые, всегда подойдут и помогут. А если кто-то жалуется на что-то, то нужно просто потерпеть и подождать. Потому что здесь много людей и все долго делается, но зато делается как надо», — подытожил военнослужащий. Ранее URA.RU сообщало о жалобах уральцев, размещенных в учебном центре в Елани. По их словам, центр был переполнен людьми. Вопрос взяло на контроль руководство Центрального военного округа и замгубернатора Свердловской области. После этого члены Общественной палаты Свердловской области проверили условия содержания мобилизованных бойцов на полигоне в поселке Елань и рассказали, что солдаты обеспечены всем необходимым. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября — в этот день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал солдат запаса с боевым опытом и военно-учетной специальностью помочь ВС РФ. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в России требуется мобилизовать 300 тысяч человек, что составляет 1% от мобилизационного резерва. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усиления обстрелов ДНР и ЛНР войсками ВСУ. Для спасения жизней русскоязычного населения власти приняли решение провести спецоперацию и денацификацию Украины, сообщил Путин.