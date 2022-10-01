Минюст отказался признавать Ельцин Центр иностранным агентом. Скрин

01 октября 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Общественники попросили включить Ельцин Центр в реестров иноагентов, но Минюст отказался это сделать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Министерстве юстиции РФ отказались присвоить Ельцин Центру в Екатеринбурге статус иностранного агента, так как у министерства нет соответствующих полномочий из-за особого статуса центра. Такой ответ прислали одному из активистов, который ранее обратился в Минюст с заявлением о деструктивной деятельности Ельцин Центра. Ответ на обращение опубликован в telegram-канале РИА «Катюша». «Центр создан на основании ФЗ №68-ФЗ «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий. Минюст России и Главное управление не осуществляют контроль (надзор) деятельности, в том числе проведение проверок в отношении Центра […] Таким образом, Главное управление не наделено полномочиями по принятию решения о включении некоммерческих организаций в реестр иностранных агентов», — говорится в ответе Минюста. Заявление о включении Ельцин Центра в реестр иноагентов направляло Содружество ветеранских организаций «За други своя». До этого с аналогичным заявлением выступил режиссер Никита Михалков. При этом в Кремле заявили, что решение о признании Ельцин Центра иноагентом Минюст РФ может принять только в случае, если в деятельности учреждения будут выявлены соответствующие признаки. В Минюсте ответили, что не имеют полномочий включить Ельцин Центр в реестр иноагентов Источник: telegram-канал РИА «Катюша»

В Министерстве юстиции РФ отказались присвоить Ельцин Центру в Екатеринбурге статус иностранного агента, так как у министерства нет соответствующих полномочий из-за особого статуса центра. Такой ответ прислали одному из активистов, который ранее обратился в Минюст с заявлением о деструктивной деятельности Ельцин Центра. Ответ на обращение опубликован в telegram-канале РИА «Катюша». «Центр создан на основании ФЗ №68-ФЗ «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий. Минюст России и Главное управление не осуществляют контроль (надзор) деятельности, в том числе проведение проверок в отношении Центра […] Таким образом, Главное управление не наделено полномочиями по принятию решения о включении некоммерческих организаций в реестр иностранных агентов», — говорится в ответе Минюста. Заявление о включении Ельцин Центра в реестр иноагентов направляло Содружество ветеранских организаций «За други своя». До этого с аналогичным заявлением выступил режиссер Никита Михалков. При этом в Кремле заявили, что решение о признании Ельцин Центра иноагентом Минюст РФ может принять только в случае, если в деятельности учреждения будут выявлены соответствующие признаки.