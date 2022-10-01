Пермский экс-депутат попросил Кадырова «не катить бочку» на генерала Лапина

02 октября 2022 в 05:34 Размер текста - 17 +

Участник спецоперации на Украине высказался по поводу ситуации в Красном Лимане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко, принимавший участие в спецоперации на Украине, высказался по поводу обвинений Рамзана Кадырова в адрес генерала Александра Лапина, который руководил обороной Красного Лимана, откуда вывели российские войска. Бывший парламентарий в своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“» отметил, что «не стоит катить бочку на тех, с кем не воевал плечом к плечу». «Именно группировка „Отважных“ (ЦВО) показала наибольшую эффективность в боях на севере Донбасса. Все то, что сейчас мы сейчас „отдаем“ в ДНР, было занято войсками ЦВО под командованием Лапина. Замечу также, что за 4 месяца боев на севере Донбасса не встретил ни одного бойца из одной маленькой гордой кавказской республики. Может, они где-то и были, но не в Лимане, Светогорске, Дробышеве, Лисичанске, Северске. А вот войска ЦВО под командованием Лапина там были. Это не значит, что воины маленькой гордой республики плохо воевали — они хорошо показали себя под Мариуполем. Это означает, что не надо катить бочку на тех, с кем ты не воевал плечом к плечу», — высказался Григоренко. При этом он отметил, что «не склонен идеализировать генерала Лапина, как и любого генерала СВО». Экс-депутат также подчеркнул, что поражений у ВС РФ гораздо меньше, чем побед. Отдельный пост в своем telеgram-канале Александр Григоренко посвятил Красному Лиману. «Мы взяли его в конце мая. Это был третий и самый крупный взятый нами населенный пункт с момента, как я и другие добровольцы пересекли границу», — написал он. Экс-парламентарий уверен, что ВС РФ еще «отобьет» Лиман. «То же самое касается Александровки, Новоселовки, Добрышева, Ярового, Святогорска и еще многих городов и сел, которые мы даже еще не штурмовали», — заключил Григоренко. URA.RU сообщало, что глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал главу Центрального военного округа Александра Лапина, который руководил обороной в Красном Лимане. По его словам, российская армия под руководством генерал-полковника оставила большой участок территории, потому что у них не было военной логистики и своевременных решений командования. Глава Чечни заявил, что Лапин не обеспечил военных подвозом боеприпасов. Ранее РФ вывела союзные войска из Красного Лимана из-за угрозы окружения со стороны ВСУ, передавало Минобороны России. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Владимир Путин заявил, что ее цель — помощь Донбассу, а также демилитаризация и денацификация Украины. В сентябре в России была объявлена частичная мобилизация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко, принимавший участие в спецоперации на Украине, высказался по поводу обвинений Рамзана Кадырова в адрес генерала Александра Лапина, который руководил обороной Красного Лимана, откуда вывели российские войска. Бывший парламентарий в своем telegram-канале «ПоZывной „Депутат“» отметил, что «не стоит катить бочку на тех, с кем не воевал плечом к плечу». «Именно группировка „Отважных“ (ЦВО) показала наибольшую эффективность в боях на севере Донбасса. Все то, что сейчас мы сейчас „отдаем“ в ДНР, было занято войсками ЦВО под командованием Лапина. Замечу также, что за 4 месяца боев на севере Донбасса не встретил ни одного бойца из одной маленькой гордой кавказской республики. Может, они где-то и были, но не в Лимане, Светогорске, Дробышеве, Лисичанске, Северске. А вот войска ЦВО под командованием Лапина там были. Это не значит, что воины маленькой гордой республики плохо воевали — они хорошо показали себя под Мариуполем. Это означает, что не надо катить бочку на тех, с кем ты не воевал плечом к плечу», — высказался Григоренко. При этом он отметил, что «не склонен идеализировать генерала Лапина, как и любого генерала СВО». Экс-депутат также подчеркнул, что поражений у ВС РФ гораздо меньше, чем побед. Отдельный пост в своем telеgram-канале Александр Григоренко посвятил Красному Лиману. «Мы взяли его в конце мая. Это был третий и самый крупный взятый нами населенный пункт с момента, как я и другие добровольцы пересекли границу», — написал он. Экс-парламентарий уверен, что ВС РФ еще «отобьет» Лиман. «То же самое касается Александровки, Новоселовки, Добрышева, Ярового, Святогорска и еще многих городов и сел, которые мы даже еще не штурмовали», — заключил Григоренко. URA.RU сообщало, что глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал главу Центрального военного округа Александра Лапина, который руководил обороной в Красном Лимане. По его словам, российская армия под руководством генерал-полковника оставила большой участок территории, потому что у них не было военной логистики и своевременных решений командования. Глава Чечни заявил, что Лапин не обеспечил военных подвозом боеприпасов. Ранее РФ вывела союзные войска из Красного Лимана из-за угрозы окружения со стороны ВСУ, передавало Минобороны России. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Владимир Путин заявил, что ее цель — помощь Донбассу, а также демилитаризация и денацификация Украины. В сентябре в России была объявлена частичная мобилизация.